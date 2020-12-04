Сбер за один час прогнозирует финпоказатели бизнеса с помощью ИИ

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Сбер внедрил собственные модели машинного обучения (Machine Learning, ML) для прогнозирования денежных потоков клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка, сообщает пресс-служба банка.
Новые модели позволили Сберу сократить срок подготовки финансового прогноза корпоративного клиентов для принятия решения о кредитовании с одного дня до меньше чем одного часа – теперь процесс занимает всего 45 минут. При этом качество прогнозирования, осуществляемого с применением искусственного интеллекта (AI, ML), существенно выше качества работы кредитного инспектора. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.
– Машинное обучение Cash Flow-модели мы внедряем поэтапно и только после тщательной валидации и пилотирования, потому что не можем позволить себе ошибок в столь важном процессе. Сейчас финансовые модели на основе искусственного интеллекта уже применяются в сегменте «Торговля», покрывая 30% нашего кредитного портфеля. Пилотируем модели в пищевой промышленности и растениеводстве и планируем в перспективе разрабатывать и применять и на другие отрасли, – сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.
Также в 2020 году Сбер запустил «робота-юриста», который в автоматическом режиме оценивает правоспособность клиентов (АО, ООО и ИП).
– «Робот-юрист» извлекает более 1000 атрибутов из общего массива документов и анализирует их с качеством 95%. За счет этого инструмента юридическая проверка клиента занимает всего 5 часов вместо трёх рабочих дней при стандартной организации процесса. Робот взял на себя выполнение рутинных операций, благодаря чему наши сотрудники смогли сконцентрироваться на более сложных задачах, в которых требуются комплексные оценка и анализ, невозможные без участия человека, – отметил Сергей Бессонов.
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