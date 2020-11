Сбер теперь говорит с клиентами на узбекском и таджикском языках

Сбер делает свои услуги доступными для клиентов, не владеющих русским языком.

Как сообщает пресс-служба банка, именно поэтому операторы Сбербанка говорят по-английски — для этого нужно нажать цифру 9 (If you want to speak English, press 9). При этом банк не ограничивается двумя языками. Так, клиенты банка, позвонив в контактный центр, сегодня могут услышать приветствие на узбекском и таджикском языках.

В офисах банка не говорящим по-русски клиентам доступны презентации по наиболее распространённым продуктам и сервисам — картам, вкладам, интернет-банкингу «СберБанк Онлайн», бонусной программе «СберСпасибо» и другим — на английском, узбекском, таджикском, китайском, японском и корейском языках.

Меню устройств самообслуживания переведено на девять языков, среди которых: английский, узбекский, таджикский, китайский, немецкий, французский, итальянский, испанский и финский.

Кроме того, уже 95% устройств самообслуживания Сбербанка – бесконтактные, карту или любой гаджет с поддержкой NFC достаточно приложить к NFC-считывателю (он отмечен значком трёх волн) и ввести ПИН-код. Это удобно: для совершения операций клиенту необязательно носить карту с собой, а также появляется дополнительная уверенность, что она не будет потеряна или забыта.

Заказывая новую банковскую карту, каждый желающий может выбрать для нанесения на неё любимое изображение с видами Узбекистана, Таджикистана, например, площадь Регистан в Самарканде или дворец «Кохи Навруз» в Душанбе, и других стран СНГ.

– Мы хотим снять языковой барьер при использовании наших услуг и поэтому ведём системную работу по переводу различных каналов обслуживания на иностранные языки. Удобство взаимодействия с банком – один из основных приоритетов нашей работы. Мы планируем и в дальнейшем повышать доступность наших сервисов благодаря расширению списка языков, на которых они предоставляются, – говорит директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.

Адаптация различных каналов предоставления банковских услуг для клиентов, не владеющих русским языком, не ограничивается переводом информации на иностранные языки. Уже несколько лет банк развивает систему мгновенных трансграничных денежных переводов между Россией и странами ближнего зарубежья. Так, гражданам Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии такие переводы доступны в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», причём перевести деньги можно по номеру телефона, даже не зная номера банковской карты получателя. Кроме того, жители данных стран также могут пополнять в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» баланс зарубежных сотовых операторов без комиссии.

По инф. Телеинформа

