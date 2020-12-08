Сбер проанализировал изменения в сберегательном поведении россиян

В течение 2020 года доля рынка Сбербанка на рынке средств физических лиц выросла (на 0,74 п. п. за 10 месяцев 2020 года, в том числе на 1,63 п. п. за 10 месяцев 2020 года по срочным вкладам в рублях). Текущие показатели доли рынка и абсолютного объёма средств соответствуют целям банка.
Как сообщает пресс-служба Сбера, в ноябре общий объём средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворён как динамикой объёма, так и структурой средств на счетах физических лиц. Рост вложений на конец ноября на брокерских счетах составил 37%, на ИИС – 75%.
При этом на рынке сформировалось несколько длинных трендов, которые влияют на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физических лиц в банках.
Во-первых, растёт доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это вызвано растущим объёмом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. В ноябре Сбербанк также запустил накопительный счёт, который позволяет получать доход по средствам до востребования, этот продукт пользуется успехом у клиентов банка. С учётом тренда падения ставок по вкладам клиенты всё чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета. Эта тенденция наблюдается как в Сбербанке, так и на рынке в целом.
Во-вторых, фактором, обусловившим динамику объёма срочных вкладов в ноябре, является выпуск Сбербанком биржевых облигаций в объёме около 20 млрд рублей. Значительная часть их также была приобретена клиентами Сбербанка в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что в свою очередь является формирующимся долгосрочным трендом.
Кроме того, активизация на рынке строительства жилья по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов и рост объёмов ипотеки привели к формированию значительных остатков на эскроу-счетах. Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в Сбербанке, но и по всей банковской системе. Эти средства, несмотря на тип «до востребования», будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. Сберанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы.
По инф. Телеинформа
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