ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сбер помогает школьникам развить навыки предпринимательства
По инф. Телеинформа   
09 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сбер масштабировал школьный акселератор Sber Z. Он помогает подросткам развить навыки 21 века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

В этом году мы масштабировали наш школьный акселератор на 32 региона России. Теперь в нём может принять участие 10 тысяч учащихся 8-11-х классов из 380 школ с разных уголков нашей страны, акцентирует Сбер.

– Мы живём в век стремительных изменений, когда на наших глазах меняется всё – от образа жизни каждого конкретного человека до систем управления государствами. Это новое время требует новых людей, не боящихся изменений и инициирующих их. Наш акселератор для старшеклассников Sber Z как раз и направлен на то, чтобы помочь школьникам реализовать их потенциал визионеров. Научить их видеть новые возможности, уметь взаимодействовать в команде, не бояться грамотно доносить до людей свои самые смелые идеи и менять этот мир. Мы понимаем, что не все участники проекта станут в будущем предпринимателями, но уверены, что знания и навыки, полученные в ходе Sber Z, помогут им состояться в любой сфере деятельности и они поймут, что их будущее – в их собственных руках, – говорит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Акселератор будет реализован на школьной цифровой платформе СберКласс и пройдёт в два этапа.

Первый этап – 12 недель

Участников ожидает 12 образовательных онлайн-модулей на СберКлассе с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершится практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут на второй этап.

Второй этап – 8 недель

Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале – не просто слайды из презентаций, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на демо-дне.

Преподаватели и наставники

На первом этапе (спикеры образовательного курса) – топ-трекеры России, руководители компаний экосистемы Сбера, а на втором к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.

Благодаря акселератору школьники:

  • научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде;
  • найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;
  • получат предложения о сотрудничестве от компаний экосистемы Сбера, корпораций-партнёров и бизнес-ангелов, а также преференции от ведущих вузов страны.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Консервированная стручковая фасоль: вкусный гарнир и добавка к салатам
    Добрый день, мой читатель. Фасоль пользовалась большой популярностью у индейцев. Позже эту культуру завезли к себе завоеватели Южной и Центральной Америки. В Европе это блюдо обрело популярность в конце 15 века. Сегодня можно попробовать целых 200 сортов этого растения.
  • Хранить овощи можно и в квартире
    Вырастили урожай или запаслись овощами у фермеров? Теперь надо упаковать картошку, лук и чеснок на хранение так, чтобы они подольше не портились.
  • Новогодняя поделка Бык своими руками — символ года
    Тотемом 2021 года будет Белый Металлический Бык.
  • Организация автополива растений: готовые системы и самоделки
    Когда в бытовых условиях выращивают зелень или другие культуры, нужно по возможности оптимизировать этот процесс. Применяют разные методы ухода за насаждениями, которые развиваются на подоконнике. Один из них — автоматический полив комнатных растений.
  • Снежинки в технике квиллинг: мастер-класс для начинающих
    Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.
  • Обустраиваем погреб с оптимальной температурой
    Обустраиваем погреб с оптимальной температурой При строительстве дачи или частного дома с приусадебным хозяйством закономерно встает вопрос о том, как лучше сохранить полученный урожай и заготовки из него. И, безусловно, самым лучшим способом, проверенным веками, является погреб. Грамотно построенное подземное хранилище позволит хранить овощи довольно длительное время, но для этого необходимо создать в нем оптимальную температуру и сохранять ее как в холодное, так и в теплое время года.  
  • Выбор удобрений для фиалок
    Удобрения для фиалок необходимо вносить регулярно для стабильного роста растительной культуры, продолжительного и обильного цветения, улучшения защитных характеристик. В обработке цветов используются комплексные минеральные составы, а также народные средства (раствор сахара, йода, заварки).
  • Разные способы размножения драцены
    У меня дома растет много красивых Драцен. Делюсь способами их размножения, которые прекрасно работают.
  • Необычные игрушки из лампочек на Новый год своими руками
    Впервые перегоревшие лампочки в качестве ёлочных украшений стали использовать во время Великой Отечественной войны. Тогда ёлки наряжали обязательно, чтобы они дали праздничное настроение и силы для борьбы с врагом, а игрушки выпускали в ограниченном количестве. Поэтому использовались подручные средства. Теперь нет недостатка, магазины предлагают очень разнообразный ассортимент, но иногда бывает интересно дать перегоревшей лампочке вторую жизнь. Да и игрушки, сделанные своими руками, с душой, приятнее использовать, чем безликие штамповки.
  • Инженерная доска – одно из актуальных решений для отделки пола
    Инженерная доска – одно из актуальных решений для отделки пола Рынок напольных покрытий сейчас пестрит разнообразием. И это очень здорово, ведь пол в современных квартирах не является чем-то отдельным, он такой же полноправный элемент интерьера, несущий уют, гармонию и красоту. Из многообразия вариантов некоторые потребители выбирают, к примеру, инженерную доску.
  • Соседство на грядке: перец и остальные
    Из-за нехватки площадей на дачном участке рационально организовать пространство для выращивания перца сложно. Приходится прибегать к смешанным посадкам, но не все овощные культуры с ним совместимы.
  • Хотите редиски? Попробуйте ее вырастить дома
    Если бы награждали растения, которые быстро растут и которые легко выращивать, то первую премию получил бы, без сомнения, редис.
  • Жерлица - перевертыш на ножках или модернизированная снасть крест
    Случается так, что человека позвали на рыбалку зимой за хищником, щукой или налимом, а жерлиц нет в наличии. В этом случае проявим немного фантазии, поищем подручные материалы и соберем на скорую руку жерлицу-перевертыш на ножках. Идея этой жерлицы также прослеживается в снасти под названием «крест».
  • Интересно о тыкве
    Овощ? Посуда? Украшение? Музыкальный инструмент? Это все, и многое другое – вот, что такое тыква.
  • Новогодний венок на дверь из картона, мишуры и елочных игрушек
    Традиционный рождественский венок – отличное украшение для дома. Его изготовление не займет много времени. Это простая и увлекательная поделка, которую вы можете осуществить даже вместе с ребенком.
  • Спасаем капусту от черной блошки
    Добрый день, мой читатель. Капуста, как и все крестоцветные культуры, часто страдает от нашествия насекомых. Черная блошка — один из наиболее опасных вредителей.
  • Семь способов украсить окно к Новому году
      Праздничное оформление квартиры поможет отдохнуть от повседневных забот и настроиться на торжественную встречу Нового года. Декорируют не только привычную ель, но и окна.
  • Правильная обрезка герани продлит жизнь цветка
    Добрый день, мой читатель. Герань может расти на подоконнике любого окна, так как совершенно неприхотлива. Но в противовес этому приятному достоинству у красивого цветка есть недостаток: без своевременной и правильной обрезки растение превращается в узловатые стебли без листьев. И внешний вид герани перестает радовать хозяйку.
  • Четыре живительных раствора, благодаря которым елка долго не будет желтеть и сохнуть
      Как же хочется, чтобы елочка стояла как можно дольше и радовала всех.
  • Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода
    Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 