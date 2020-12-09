Сбер помогает школьникам развить навыки предпринимательства

Сбер масштабировал школьный акселератор Sber Z. Он помогает подросткам развить навыки 21 века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В этом году мы масштабировали наш школьный акселератор на 32 региона России. Теперь в нём может принять участие 10 тысяч учащихся 8-11-х классов из 380 школ с разных уголков нашей страны, акцентирует Сбер.
– Мы живём в век стремительных изменений, когда на наших глазах меняется всё – от образа жизни каждого конкретного человека до систем управления государствами. Это новое время требует новых людей, не боящихся изменений и инициирующих их. Наш акселератор для старшеклассников Sber Z как раз и направлен на то, чтобы помочь школьникам реализовать их потенциал визионеров. Научить их видеть новые возможности, уметь взаимодействовать в команде, не бояться грамотно доносить до людей свои самые смелые идеи и менять этот мир. Мы понимаем, что не все участники проекта станут в будущем предпринимателями, но уверены, что знания и навыки, полученные в ходе Sber Z, помогут им состояться в любой сфере деятельности и они поймут, что их будущее – в их собственных руках, – говорит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Акселератор будет реализован на школьной цифровой платформе СберКласс и пройдёт в два этапа.
Первый этап – 12 недель
Участников ожидает 12 образовательных онлайн-модулей на СберКлассе с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершится практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут на второй этап.
Второй этап – 8 недель
Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале – не просто слайды из презентаций, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на демо-дне.
Преподаватели и наставники
На первом этапе (спикеры образовательного курса) – топ-трекеры России, руководители компаний экосистемы Сбера, а на втором к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.
Благодаря акселератору школьники:
- научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде;
- найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;
- получат предложения о сотрудничестве от компаний экосистемы Сбера, корпораций-партнёров и бизнес-ангелов, а также преференции от ведущих вузов страны.
По инф. Телеинформа
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