Сбер определил главные цели на будущие три года

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии-2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

Как сообщает пресс-служба банка, Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил свое присутствие за его пределами и вошел практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые. Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создает уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года.

Главная цель Стратегии 2023 Сбера – стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5.

– Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель – Экосистему, – отметил Герман Греф.

Ключевые финансовые цели Стратегии-2023:

Рентабельность капитала (ROE) >17%.

Среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%.

Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%.

Уровень дивидендных выплат – 50%.

Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:

Запись трансляции Investor Day доступна на сайте.

В рамках второго дня Investor Day Сбера состоялись дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений экосистемы. Топ-менеджеры и руководители раскрыли подробности Стратегии в B2C и B2B направлениях. У участников онлайн-встречи также была возможность узнать о развитии компаний экосистемы – 2ГИС и СберМаркет.

О планах стратегии B2C рассказали заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев и старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

В частности, Кирилл Царев отметил, что сейчас Сбер выдает 94% кредитов без данных от клиента, и в 2021 году продолжит наращивать данную долю. В третьем квартале 2020 года MAU ДомКлика от Сбера достигло 10 млн пользователей, к 2023 году число уникальных пользователей сервиса в месяц увеличится более чем в 5 раз по сравнению с 2019 годом. При этом уже сейчас 97% заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд. В 2023 году у мобильного приложения СберБанк Онлайн будет более 75 млн ежемесячных активных пользователей, а в digital-каналах Сбера будет совершаться не менее 65% продаж.

Одной из амбиций Стратегии 2023 является развитие продуктов благосостояния, чтобы помогать клиентам реализовать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям. Так за последние три года активы блока «Управление благосостоянием» Сбера выросли вдвое – до одного и семи триллиона рублей. Операционный доход увеличился на 57% – до 121 миллиарда рублей. Сегодня Сбер выбрало 19 миллионов клиентов по страхованию жизни и более 7 миллионов – по рисковому страхованию, а 9 миллионов клиентов доверили свои договоры обязательного пенсионного страхования, один и семь миллион россиян формируют вместе со Сбером негосударственную пенсию. К 2023 году ожидается, что в структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% процента, а самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам – 14-17% в год. До 2023 года в структуре безналичных сбережений клиентов Сбера доля инвестиций вырастет с 13 до 23%. Рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 триллионов рублей. В 2023 году Сбер видит себя в рисковом страховании с двузначной долей рынка, что принесет ему более 100 миллиардов рублей операционного дохода. Таким образом, совокупный операционный доход от инвестиционных и рисковых страховых продуктов составит более 200 млрд рублей – 8% общего операционного дохода Сбера.

Заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов рассказал о стратегии в B2B. Сегодня благодаря искусственному интеллекту более 25% кредитов малому бизнесу одобряются от 3 минут, а длительность осуществления рублевых В2В-расчетов в платежной системе Сбера сокращена до 1 секунды, сами же расчеты стали доступны в режиме 24/7. Почти 100% финансовых продуктов переведены в цифровой формат, более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса теперь доступны для клиентов. Около 250 тысяч самозанятых зарегистрировали бизнес через платформу «Свое дело». Сбер является не только банком, а партнером, заинтересованным в кратном росте и развитии бизнеса своих клиентов. И это подтверждают более 80% опрошенных крупнейших клиентов своей готовностью рассматривать Сбер в качестве партнера для цифровизации своего бизнеса. К 2023 году каждый третий новый клиент будет приходить через знакомство с нефинансовыми сервисами, ожидается рост корпоративного кредитного портфеля на 15%, а доход от трейдинговой онлайн-платформой Sberbank Markets покажет двукратный рост, ею к 2023 году воспользуются более 40% крупнейших клиентов и финансовых институтов.

В своем выступлении генеральный директор СберМаркета Асан Курмангужин рассказал о том, что пока рынок доставки продуктов в России находится на самом начальном этапе своего развития и поэтому имеет огромный потенциал. Только в этом году доля e-grocery в России лишь приблизится к 1%, в то время как на развитых рынках этот показатель достигает от 5 до 15%. При этом сам СберМаркет растет стремительными темпами – более чем в 11 раз год к году и продолжит свое развитие в рамках экосистемы. Также он отметил, что конверсия бренда СберМаркета выше предыдущего бренда на 40%, а 64% заказов поступает от тех клиентов, которые пользуются сервисом регулярно. Оборот СберМаркета в третьем квартале 2020 года превысил 4 миллиарда 600 миллионов рублей.

В заключение выступил основатель 2GIS – компании, присоединившейся к экосистеме Сбера в августе 2020 года, Александр Сысоев. По его словам, сервисы 2ГИС увеличивают эффективность курьерской доставки на 30‒100%. За последние семь лет общее число пользователей 2ГИС в России выросло в четыре раза, а аудитория его мобильного приложения – в 11 раз. Выручка основной компании 2ГИС за 2019 год составляет более 4 млрд рублей по МСФО, а маржинальность бизнеса по EBITDA – 25%.

Ранее, 30 ноября завершился первый день мероприятия, на котором Сбер представил Стратегию 2023 и подвел результаты выполнения предыдущей стратегии, принятой три года назад. Главная цель Стратегии 2023 Сбера – стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по формуле 2+2=5.

По инф. Телеинформа

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