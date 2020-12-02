ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сбер определил главные цели на будущие три года
По инф. Телеинформа   
02 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии-2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

Как сообщает пресс-служба банка, Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил свое присутствие за его пределами и вошел практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые. Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создает уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года.

Главная цель Стратегии 2023 Сбера – стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5.

– Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель – Экосистему, – отметил Герман Греф.

Ключевые финансовые цели Стратегии-2023:

  • Рентабельность капитала (ROE) >17%.
  • Среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%.
  • Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%.
  • Уровень дивидендных выплат – 50%.

Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:

Запись трансляции Investor Day доступна на сайте.

В рамках второго дня Investor Day Сбера состоялись дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений экосистемы. Топ-менеджеры и руководители раскрыли подробности Стратегии в B2C и B2B направлениях. У участников онлайн-встречи также была возможность узнать о развитии компаний экосистемы – 2ГИС и СберМаркет.

О планах стратегии B2C рассказали заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев и старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

В частности, Кирилл Царев отметил, что сейчас Сбер выдает 94% кредитов без данных от клиента, и в 2021 году продолжит наращивать данную долю. В третьем квартале 2020 года MAU ДомКлика от Сбера достигло 10 млн пользователей, к 2023 году число уникальных пользователей сервиса в месяц увеличится более чем в 5 раз по сравнению с 2019 годом. При этом уже сейчас 97% заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд. В 2023 году у мобильного приложения СберБанк Онлайн будет более 75 млн ежемесячных активных пользователей, а в digital-каналах Сбера будет совершаться не менее 65% продаж.

Одной из амбиций Стратегии 2023 является развитие продуктов благосостояния, чтобы помогать клиентам реализовать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям. Так за последние три года активы блока «Управление благосостоянием» Сбера выросли вдвое – до одного и семи триллиона рублей. Операционный доход увеличился на 57% – до 121 миллиарда рублей. Сегодня Сбер выбрало 19 миллионов клиентов по страхованию жизни и более 7 миллионов – по рисковому страхованию, а 9 миллионов клиентов доверили свои договоры обязательного пенсионного страхования, один и семь миллион россиян формируют вместе со Сбером негосударственную пенсию. К 2023 году ожидается, что в структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% процента, а самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам – 14-17% в год. До 2023 года в структуре безналичных сбережений клиентов Сбера доля инвестиций вырастет с 13 до 23%. Рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 триллионов рублей. В 2023 году Сбер видит себя в рисковом страховании с двузначной долей рынка, что принесет ему более 100 миллиардов рублей операционного дохода. Таким образом, совокупный операционный доход от инвестиционных и рисковых страховых продуктов составит более 200 млрд рублей – 8% общего операционного дохода Сбера.

Заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов рассказал о стратегии в B2B. Сегодня благодаря искусственному интеллекту более 25% кредитов малому бизнесу одобряются от 3 минут, а длительность осуществления рублевых В2В-расчетов в платежной системе Сбера сокращена до 1 секунды, сами же расчеты стали доступны в режиме 24/7. Почти 100% финансовых продуктов переведены в цифровой формат, более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса теперь доступны для клиентов. Около 250 тысяч самозанятых зарегистрировали бизнес через платформу «Свое дело». Сбер является не только банком, а партнером, заинтересованным в кратном росте и развитии бизнеса своих клиентов. И это подтверждают более 80% опрошенных крупнейших клиентов своей готовностью рассматривать Сбер в качестве партнера для цифровизации своего бизнеса. К 2023 году каждый третий новый клиент будет приходить через знакомство с нефинансовыми сервисами, ожидается рост корпоративного кредитного портфеля на 15%, а доход от трейдинговой онлайн-платформой Sberbank Markets покажет двукратный рост, ею к 2023 году воспользуются более 40% крупнейших клиентов и финансовых институтов.

В своем выступлении генеральный директор СберМаркета Асан Курмангужин рассказал о том, что пока рынок доставки продуктов в России находится на самом начальном этапе своего развития и поэтому имеет огромный потенциал. Только в этом году доля e-grocery в России лишь приблизится к 1%, в то время как на развитых рынках этот показатель достигает от 5 до 15%. При этом сам СберМаркет растет стремительными темпами – более чем в 11 раз год к году и продолжит свое развитие в рамках экосистемы. Также он отметил, что конверсия бренда СберМаркета выше предыдущего бренда на 40%, а 64% заказов поступает от тех клиентов, которые пользуются сервисом регулярно. Оборот СберМаркета в третьем квартале 2020 года превысил 4 миллиарда 600 миллионов рублей.

В заключение выступил основатель 2GIS – компании, присоединившейся к экосистеме Сбера в августе 2020 года, Александр Сысоев. По его словам, сервисы 2ГИС увеличивают эффективность курьерской доставки на 30‒100%. За последние семь лет общее число пользователей 2ГИС в России выросло в четыре раза, а аудитория его мобильного приложения – в 11 раз. Выручка основной компании 2ГИС за 2019 год составляет более 4 млрд рублей по МСФО, а маржинальность бизнеса по EBITDA – 25%.

Ранее, 30 ноября завершился первый день мероприятия, на котором Сбер представил Стратегию 2023 и подвел результаты выполнения предыдущей стратегии, принятой три года назад. Главная цель Стратегии 2023 Сбера – стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по формуле 2+2=5.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Правильная обрезка герани продлит жизнь цветка
    Добрый день, мой читатель. Герань может расти на подоконнике любого окна, так как совершенно неприхотлива. Но в противовес этому приятному достоинству у красивого цветка есть недостаток: без своевременной и правильной обрезки растение превращается в узловатые стебли без листьев. И внешний вид герани перестает радовать хозяйку.
  • Четыре живительных раствора, благодаря которым елка долго не будет желтеть и сохнуть
      Как же хочется, чтобы елочка стояла как можно дольше и радовала всех.
  • Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода
    Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?
  • Всего лишь подарочный пакет, но поразительно красиво
    Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.
  • Из советов по спасению упавшего в воду смартфона: феном сушить точно нельзя
    Телефон упал в воду – знакомая некоторым ситуация. Как же попытаться спасти свой гаджет? А главным здесь будет не растеряться и начать действовать быстро и правильно.
  • От чего зависит плодородие почвы?
    Какая почва на вашем участке? Иной садовод-любитель на это скажет: «Какая есть, на той и растим свои культуры». Но землепользователю, чтобы получать хорошие урожаи о почвах надо знать больше.
  • Самый простой способ оформления бутылки шампанского для нового года
    Отличным украшением новогоднего стола или оригинальным подарком станет красиво оформленная бутылка шампанского. Задекорировать бутылку очень просто, для этого даже не обязательно уметь рисовать. Для работы понадобится салфетка с красивым новогодним рисунком для декупажа и горячий клеевой пистолет для оформления верхней части бутылки.
  • Калатея: особенности выращивания
    Калатея выращивается многими цветоводами в качестве комнатного растения. Ценится за декоративные листья.
  • Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт
    Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?». Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая.
  • Снежинка из глиттерного фоамирана
    Украшать дом перед новым годом — большое удовольствие, а еще приятней это делать, если элементы декора сделаны вашими руками. Из глиттерного фоамирана можно сделать огромное количество вещей, в том числе и очень красивые снежинки.
  • Кaк yхaживaть зa пaхистaхисом
    Этот вечнозелёный полyкyстaрник семействa Aкaнтовые впервые появился в тропических зонaх Aмерики, Восточной Индии и нa побережье Aвстрaлии.
  • Цветок любви для свадебных букетов
    Эустoма – oчень красивый, нежный и изящный цветoк, рoдинoй кoтoрoгo считаются Мексика, экватoриальная часть Cевернoй и Южнoй Америки, а также Карибские oстрoва.
  • Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
    Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и базовые навыки вязания.
  • Бальзамин лучше покупать весной
    Эффектное, красивоцветущее, теневыносливое растение станет украшением любого дома. Мало того, летом может украсить ваш сад или балкон. В народе Бальзамин Уоллера называют «Ванька мокрый», латинское его название Impatiens walleriana.
  • Простой садовый триммер своими руками
    В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.
  • Цветы для занятых: неприхотливые и стойкие
    Крacивые, ухоженные зеленые рacтения укрaшaют дом, нacыщaют воздух фитонцидaми, поглощaют вредные вещеcтвa и cоздaют aтмоcферу уютa. Но чтобы купленные в мaгaзине горшечные цветы блaгополучно роcли и рaзвивaлиcь в вaшей квaртире зa ними нужно ухaживaть.
  • Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков
    Вязание успокаивает и позволяет пополнить гардероб эксклюзивными вещами. А потому Лайфхакер собрал всё необходимое, чтобы вы смогли освоить это искусство.
  • Что не так со свеклой?
    От чего ботва свеклы пожелтела раньше времени?
  • Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле
    Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.
  • Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись
    Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись Когда возникает вопрос «Какие инструменты купить на дачу?», то обычно разговор идёт о предстоящих садово-огородных работах. А как быть тем людям, которые едут на дачу просто отдыхать и не планируют копаться в земле? Какой минимум самого необходимого инструмента следует приобрести им?

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 