Сбер: «Эвотор» запустил прием платежей на смартфонах

ИТ-компания «Эвотор» (входит в экосистему Сбера) запустила приложение «Мобильный кассир». Оно позволяет бизнесу превратить смартфоны своих курьеров, продавцов и официантов в смарт-терминалы и принимать все виды оплаты.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, для бесконтактных платежей используются сервисы Сбера Tap on Phone и «Плати QR». «Мобильный кассир» связывает кассу «Эвотор» со смартфонами кассиров или курьеров, которые принимают оплату. Смартфоны отправляют информацию на кассу «Эвотор», и печатается чек.
Плюсы «Мобильного кассира»:
- Экономия денег, времени и места. Не требуется дополнительное оборудование: онлайн-кассы и программное обеспечение, фискальный накопитель, банковский терминал для эквайринга и сканер штрихкодов. Достаточно иметь хотя бы один смарт-терминал «Эвотор» или облачную онлайн-кассу для фискализации чеков. В результате освобождается место на прилавке, а выездным сотрудникам не нужно брать с собой несколько устройств.
- Универсальность. Подходит для курьеров интернет-магазинов, сервисов доставки, выездных сотрудников, магазинов с несколькими точками оплаты (прилавками), сезонного бизнеса, ресторанов и кафе.
- Многофункциональность. Доступен наличный и безналичный расчет, в том числе картами, телефоном, часами и кольцами, а также оплата по QR-коду и автономный эквайринг (если у предпринимателя есть банковские терминалы).
- Удобство. Приложение выглядит как рабочий экран смарт-терминала «Эвотор». Пользователю достаточно добавить товары в корзину и провести оплату. Можно настроить автоматическую печать чека или отправку по электронной почте и СМС.
– Мы первыми на российском рынке представили Tap-on-phone и «Плати QR» – сервисы для бесконтактного приема платежей, которые помогли «Мобильному кассиру» от «Эвотора» превратить смартфон в многофункциональное кассовое решение для приема любых платежей. Это помогает предприятиям любого масштаба, в первую очередь владельцам бизнеса с небольшим средним чеком, предоставлять своим клиентам наиболее удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг, – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.
– Наша задача – сделать инновационные технологии доступными для каждого предпринимателя. Новое решение «Эвотора» и Сбера превращает смартфон в полноценный рабочий инструмент для розничной торговли и сферы услуг. Теперь предприниматели могут развивать свой бизнес без дополнительных затрат на оборудование, соблюдая при этом требования законодательства, – сказал генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно установить приложение «Мобильный кассир» в «Эвотор.Маркет» на кассу, а на смартфон кассира установить приложение, которое доступно в Google Play Market или Apple App Store.
По инф. Телеинформа
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