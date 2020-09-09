ДомКлик от Сбербанка запустил информпроект по рынку недвижимости «Открытые данные»

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ДомКлик от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к сервису предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба банка.
Данные будут обновляться ежедневно для свободного использования на сайте: opendata.domclick.ru.
На момент запуска проект открыл информацию о недвижимости на первичном и вторичном рынках по всем регионам России:
- количество объявлений о продаже на DomClick.ru;
- стоимость квадратного метра недвижимости;
- количество, сроки и динамика одобрения заявок на ипотеку, отправленных онлайн и в офисе банка;
- количество и сроки оформления ипотечных сделок в Сбербанке;
- доля, сроки и динамика регистрации сделок с недвижимостью в стандартном и электронном виде;
- доля покупки новостроек, готового жилья, а также доля сделок с риелторами.
Например, покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде.
Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы и скачивать информацию в удобном для себя формате.
Все данные представлены по регионам и городам России с января 2019 года. Список показателей и данных будет расширяться.
– Доля ипотеки Сбербанка составляет более 50%, что позволяет нам анализировать информацию о значительной части процессов, происходящих на рынке недвижимости и ипотеки в России. С запуском проекта эти данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей. Мы считаем, что кроме наших клиентов, она будет также полезна для профессионального сообщества на рынке недвижимости и средств массовой информации, – рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
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