ДомКлик от Сбербанка запустил информпроект по рынку недвижимости «Открытые данные»

ДомКлик от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к сервису предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба банка.

Данные будут обновляться ежедневно для свободного использования на сайте: opendata.domclick.ru.

На момент запуска проект открыл информацию о недвижимости на первичном и вторичном рынках по всем регионам России:

количество объявлений о продаже на DomClick.ru;

стоимость квадратного метра недвижимости;

количество, сроки и динамика одобрения заявок на ипотеку, отправленных онлайн и в офисе банка;

количество и сроки оформления ипотечных сделок в Сбербанке;

доля, сроки и динамика регистрации сделок с недвижимостью в стандартном и электронном виде;

доля покупки новостроек, готового жилья, а также доля сделок с риелторами.

Например, покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде.

Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы и скачивать информацию в удобном для себя формате.

Все данные представлены по регионам и городам России с января 2019 года. Список показателей и данных будет расширяться.

– Доля ипотеки Сбербанка составляет более 50%, что позволяет нам анализировать информацию о значительной части процессов, происходящих на рынке недвижимости и ипотеки в России. С запуском проекта эти данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей. Мы считаем, что кроме наших клиентов, она будет также полезна для профессионального сообщества на рынке недвижимости и средств массовой информации, – рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...