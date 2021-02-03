Число инвесторов в Сбербанке увеличивается, и они молодеют

В 2020 году количество открытых в Сбербанке брокерских счетов выросло в 2,6 раза и составляет на начало 2021 года более 3 млн.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось почти в два раза и превысило 1,6 млн, что является лучшим результатом на рынке, сообщает пресс-служба банка. Активы на брокерских счетах возросли на 41%, на ИИС — на 103% за год.
Кто инвестирует?
Сбербанк наблюдает значимые изменения в клиентской аудитории. Инвесторы становятся моложе. Возраст самой крупной группы инвесторов-мужчин, обсуживающихся в Сбербанке, составляет от 18 до 33 лет, причём число таких клиентов увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Число женщин-инвесторов в возрасте от 18 до 37 лет выросло в 7 раз.
Всего же среди клиентов Сбербанка доля мужчин-инвесторов составляет 56%, доля женщин — 44%.
В какие бумаги вкладываются?
На первом месте в портфелях как мужчин, так и женщин находятся облигации (36,9% и 37% соответственно). Популярны также акции — 28,6% и 23,3% соответственно. В 2020 году клиенты Сбербанка в первую очередь совершали сделки с акциями Сбербанка, Газпрома и «Лукойла» среди российских эмитентов, а также Tesla, Apple и Boeing — среди зарубежных эмитентов (топ-3 по объёму торгов среди клиентов на Московской Бирже).
Напомним, что в 2020 году Московская Биржа предоставила возможность торговать иностранными акциями в рублях. Сбербанк является лидером по этим операциям: с августа прошлого года торговый оборот данными инструментами вырос в 9 раз.
Портфели молодых клиентов Сбербанка являются более рискованными — в них высокую долю занимают акции. Больше всего таких ценных бумаг — в портфелях инвесторов в возрасте от 26 до 35 лет (41,1%), примерно такое же количество держат инвесторы в возрасте от 18 до 25 лет (39,8%). Меньше всего акций у инвесторов в возрасте от 56 лет (20,4%).
В целом же портфели клиентов Сбербанка достаточно консервативные — все они содержат большую долю облигаций. Благодаря этому инвесторам удалось избежать значительной просадки вложений во время обвала фондового рынка весной 2020 года. Индекс МосБиржи просел в этот промежуток времени на 30%, средняя доходность по портфелям клиентов Сбербанка за первый квартал 2020-го составила 6%.
– Услуги Сбербанка на фондовом рынке широко востребованы: в 2020 году наша доля в этом сегменте выросла с 29% до 33%. Но растущая популярность фондового рынка в России — не только возможность, но и вызов для российских брокеров. Мы стремимся, чтобы начинающие инвесторы не разочаровались в своём выборе. Сбербанк постоянно повышает качество клиентского обслуживания, делая акцент на удобной инфраструктуре и широком наборе услуг. Так, начиная с 2020 года наши клиенты могут получить консультацию и открыть брокерский счёт в любом отделении банка по всей стране. Для новичков предусмотрено бесплатное обучение: в течение первых двух месяцев после открытия счёта клиентам направляются материалы об инвестиционных инструментах и возможностях работы на фондовом рынке, которые предоставляет Сбербанк, – говорит и. о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой.
SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.
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