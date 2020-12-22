Байкальский банк Сбербанка заключил кредитные договоры с органами власти на 38 миллиардов рублей

В 2020 году Байкальский банк Сбербанка в 90% случаев был единственным участником аукционов, которые проводились для привлечения финансовых средств на нужды бюджетов регионов и муниципалитетов. Об этом 18 декабря на пресс-конференции рассказал руководитель территориального банка Александр Абрамкин.
По его словам, такая низкая конкуренция не типична для подобных торгов, обычно на конкурсы на привлечение кредитов для бюджетов разного уровня заявляются по три-четыре банка. Сложившаяся в 2020 году ситуация объясняется нестабильностью денежного рынка и осторожностью финансовых организаций.
– Но несмотря на непростое положение на этом рынке, наш банк понимает насколько для территорий важна поддержка бюджетных программ, и мы продолжаем их финансировать на льготных кредитных условиях. За этот год мы заключили кредитных договоров с регионами на 31 миллиард рублей, а с муниципалитетами – на 7 миллиардов рублей, – сообщил директор управления организации продаж РГС Байкальского банка ПАО Сбербанк Андрей Куликов.
В ряде случаев торги всё же проходили на конкурентных условиях. Так, к примеру, было на аукционе по привлечению кредитных средств для бюджета Иркутска. Участниками стали два банка, но именно Сбер предложил более комфортные для областного центра условия, рассказала заместитель председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Ирина Занина. Благодаря такому предложению городская казна на процентной ставке по обслуживанию муниципального долга сэкономит более 28 миллионов рублей.
– В этом году, как и в предыдущие, мы достаточно плодотворно сотрудничали с нашим основным партнёром по кредитным ресурсам – Сбербанком. Помимо того что банк предложил нам более выгодные условия по кредиту на нужны бюджета, мы также заключили договор на перекредитование предыдущих долгов, снизив ранее установленную ставку – прокомментировала Ирина Занина.
Андрей Куликов отметил, что увеличение объёмов торгов, связанных непосредственно с бюджетами регионов и муниципалитетов, является одной из отличительных особенностей 2020 года. Весенний локдаун и другие меры, принятые для пресечения распространения коронавируса, серьёзно повлияли на налоговые доходы бюджетов территорий, при этом расходы на социальные обязательства у регионов значительно выросли. Чтобы сохранить финансовый баланс, им приходится сейчас либо сокращать инвестиционные программы, либо привлекать заемные денежные средства.
В этом году Сбер в регионах присутствия Байкальского банка принимал и нестандартные программы, направленные на поддержку государственных учреждений. Так, в Иркутске сразу три муниципальных унитарных предприятия воспользовались финансовыми инструментами Байкальского банка Сбербанка. Одним из примеров такого антикризисного сотрудничества был совместный проект банка с МУП «Комбинат школьного питания», в связи с переводом школьников на дистанционное обучение, оказалось в тяжёлой ситуации, под угрозой оказался коллектив, в структуре которого работают около тысячи человек. Для комбината в итоге были привлечены кредитные ресурсы Сбербанка на выплату зарплаты и сохранение рабочих мест. Меры поддержки антикризисных программ Сбера были предложены в 2020-м году и предприятиям «Иркутскавтодор» и «Горзеленхоз».
Всего во всех четырёх регионах присутствия – в Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае Байкальский банк Сбербанка выдал 49 таких антикризисных льготных займов для предприятий с государственной или муниципальной долей участия, на общую сумму 946,6 миллионов рублей. Для Иркутской области эта цифра составила 186 миллионов рублей.
По инф. Телеинформа
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