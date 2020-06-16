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Байкальский банк Сбербанка рассказал о влиянии пандемии на рынок
По инф. Телеинформа   
16 Июня 2020 г.
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Байкальский банк Сбербанка провел онлайн-пресс-конференцию для региональных СМИ четырех субъектов федерации.

На открытой интернет-площадке Вебинар.ру руководители тербанка и представители сервисов Экосистемы Сбербанка рассказали, как пандемия коронавируса изменила запросы и потребительский спрос населения, какие дополнительные ресурсы и платформы банка сегодня наиболее актуальны, сообщает пресс-служба банка.

Одним из востребованных в регионах инструментов Сбербанка является сервис телемедицины DocDoc. Услугами приложения пользуются порядка 2,5 млн пациентов. За онлайн-консультациями врачей более чем 20-ти специальностей ежемесячно обращаются около 30 тысяч клиентов. Сервис телемедицины значительно расширил спектр своих услуг, в регионах присутствия Байкальского банка сегодня его помощью пользуется не только население, но и организации. Опции «дистанционный медосмотр» или «персональный доктор» являются наиболее востребованными в отдаленных территориях и на предприятиях, организующих работу вахтовым методом. В период пандемии у сервиса значительно увеличился спрос на онлайн-консультации врачей, Горячую линию и консультации психологов.

– Когда случился коронавирус, мы поняли, что людям очень нужна наша особенная помощь. В стране практически приостановилась плановая госпитализация, поток пациентов первичного и поликлинического звена упал в 3-5 раз. С другой стороны, люди болеть не перестали. Поэтому возник повышенный спрос на проведение консультаций в онлайн формате. Мы провели большую работу и открыли платформу для частных медицинских центров, сделали её бесплатной на время эпидемии. Сегодня к нашей системе подключены порядка 200 клиник, и мы активно подключаем разные территории, – рассказал коммерческий директор DocDoc Анатолий Зингер.

В настоящее время DocDoc ведет работу с региональными министерствами здравоохранения, чтобы телемедицина стала доступной для широких слоев населения, оплачивалась через фонд ОМС, либо за счет других государственных источников. В Иркутске, Улан-Удэ и Чите уже определены пилотные лечебно-профилактические учреждения, на базе которых врачами будут оказываться такие телемедицинские консультации для граждан.

Сервисы по доставке продуктов питания и готовой еды – Сбермаркет и Delivery Сlub в настоящее время также значительно увеличили количество пользователей в регионах. Delivery Сlub в Иркутской области появился несколько месяцев назад, сегодня с его платформой работают уже 32 ресторана и кафе Иркутска. Партнеры отмечают, что в период режима самоизоляции именно доставка от данной платформы экосистемы Сбербанка дала им прирост числа клиентов на 30%, в то время как другие направления демонстрировали снижение дохода.

Активным спросом в регионах продолжает пользоваться мультимедийный сервис Okko, работающий на организацию досуга населения. К 17 млн подписчиков приложения с начала 2020 года присоединились 45 тысяч жителей территорий Байкальского банка.

– В период, когда регионы уходили на режим карантина, ОККО открыл для публики театры, музеи и концертные залы. На нашем ресурсе сейчас собрана огромная коллекция спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другой интересный видео-контент. Работает портал и с региональными сообществами культуры, у нас есть театральные постановки ряда областных театров. 13,14 июня на ОККО состоятся юбилейные концерты Дениса Мацуева, – о результатах работы сервисов экосистемы, направленных на удовлетворение потребностей населения, рассказала на онлайн-конференции заместитель председателя Байкальского банка Юлия Кальвина.

Эксперты Байкальского банка отмечают в настоящее время резко возросший интерес к бизнес-продуктам Экосистемы. Предпринимательство Иркутской области, Якутии, Забайкалья, Бурятии активно переходит на электронный документооборот от КОРУСа, аутсортсинговые бухгалтерские и юридические услуги СБЕРРЕШЕНИЯ, заметно прирастает число клиентов, желающих выстроить и просчитать стратегию развития своих компаний вместе со Strategy Partners.

– Компании, входящие в экосистему Сбербанка, не конкурируют, а взаимодополняют друг друга. Сама экосистема строится под предпочтения клиента, и мы делаем ее максимально удобной: любую нужную услугу можно получить по единому SberID. Мы научились использовать искусственный интеллект и накопленный клиентский опыт, чтобы обслуживание было бесшовным, услуги экосистемы можно было получить в формате 24/7, с минимальными потерями времени, в очень в высоком качестве, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

По инф. Телеинформа

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