В «Сбербанк страхование» растёс спрос на страхование путешественников

После снятия режима самоизоляции клиенты Сбербанка постепенно восстанавливают спрос на программу «Страхование путешественников»: в августе, на фоне возобновления международного авиасообщения с рядом стран, количество оформленных полисов выросло по сравнению с июлем – в 1,7 раза. СК «Сбербанк страхование» ожидает, что после открытия популярных направлений рост продолжится, сообщает пресс-служба банка.

С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами. Первыми для россиян открылись Турция, Танзания и Великобритания, затем еще ряд стран. С 3 сентября Россия возобновила полеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, а с 7 сентября россияне могут въехать и в Грецию.

В рамках программы «Страхование путешественников» количество оформленных полисов в августе составило почти 2 тыс. договоров. В июле их число превысило относительно июня в 3,6 раза.

«Сбербанк страхование» к открытию границ запустила новый сервис моментальных страховых выплат при задержке вылета более чем на четыре часа как внутри России, так и на международных направлениях. В августе количество оформленных полисов в связи с задержкой рейса по сравнению с июлем выросло в 1,5 раза.

– Начиная с июля мы фиксируем рост продаж полисов страхования для путешественников: объемы продаж страхования для выезжающих за рубеж постепенно приближаются к докарантинным. При этом наши клиенты в августе в 70% случаев оформляют полисы в Сбербанк Онлайн. В сентябре открылись такие популярные для россиян направления, как Египет, ОАЭ, Мальдивы и, хоть и ограниченно, но и Греция. В августе специально к открытию границ мы запустили сервис моментальных страховых выплат по программе «Страхование путешественников» при задержке вылета более чем на четыре часа. Теперь наши клиенты могут получить компенсацию по задержке авиарейса прям с аэропорта. При чем факт задержки мы отслеживаем сами и присылаем клиенту смс со ссылкой для идентификации, – рассказала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

Программа страхования путешественников «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Полис предусматривает компенсацию медицинских расходов на лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты другой дочерней компании Сбербанка – «Сбербанк страхование жизни» – каких-либо исключений или ограничений в части коронавируса также не содержат.

По инф. Телеинформа

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