Сбербанк выдал первый льготный кредит для предприятия под 3%

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Сбербанк выдал первый кредит по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
– Как только правительство сообщило о запуске новой программы поддержки, мы зафиксировали высокий интерес к ней со стороны наших клиентов. Банк получил уже более 200 заявок от клиентов на общую сумму более 200 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы. Сегодня мы выдали первый кредит в размере 2 млн рублей нашему клиенту из Приморского края. Компания работает в сфере общественного питания. Всего по программе планируем предоставить более 100 млрд рублей. Думаю, что наша работа в этом направлении внесёт существенный вклад в восстановление экономики страны и сохранение рабочих мест, поможет предпринимателям быстрее преодолеть последствия пандемии, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заёмщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.
По инф. Телеинформа
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