Сбербанк улучшил условия по вкладу «Дополнительный процент» и продлил предложение до 31 января 2021 года. Максимальная ставка по промо составляет до 4,5% годовых. С 11 декабря вклад можно открыть не только в офисах банка, но и в удаленных каналах обслуживания. Также добавляются сроки открытия вклада – 2 и 3 года.

– Мы сохранили механику промовклада прежней – ставка определяется на основе истории сбережений клиента в Сбербанке. При этом новые условия по способу открытия вклада, сумме и сроку позволят нашим вкладчикам иметь больше возможностей для комфортного и выгодного размещения своих средств, – сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Минимальная сумма вклада – 100 тысяч рублей. Сроки – 3, 6, 12, 24, 36 месяцев.

В дополнение к привлекательной ставке вклад участвует в новогодней акции: при открытии вклада «Дополнительный процент» на сумму от 500 тысяч рублей сроком от 6 месяцев клиенты получат специальный промокод на бесплатную годовую подписку СберПрайм.

По инф. Телеинформа

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