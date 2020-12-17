Сбербанк снизил до трёх месяцев минимальный стаж для оформления ипотеки

Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки Сбербанка снижен с 6 до 3 месяцев.

Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба банка. Ранее Сбербанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее одного года за последние 5 лет для всех категорий заёмщиков.

– Нам важно поддержать наших зарплатных клиентов, которые недавно устроились на работу или перевели получение зарплаты на карту Сбербанка и планируют приобрести недвижимость. Теперь они смогут оформить ипотеку по сниженной ставке, – говорит вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

Рассчитать ипотеку по сниженной ставке для зарплатных клиентов можно онлайн на DomClick.ru.

По инф. Телеинформа

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