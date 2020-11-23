Сбербанк предлагает рефинансирование ипотеки на новостройки

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Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы Сбербанком, сообщает пресс-служба банка.
Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.
– Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в Сбербанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов, – говорит вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.
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