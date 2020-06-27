Сбербанк предлагает настроить автопереводы на карты других банков

Сбербанк продолжает развивать сервисы автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода – с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка – позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции.
Как сообщает пресс-служба банка, подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» – «Автоплатежи и автопереводы» – «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит смс или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.
Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит – 150 тысяч рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).
За сутки до исполнения автоперевода клиент получит смс с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление с указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Какие комнатные растения приносят материальное благополучие? Поверья и приметы
Есть множество народных поверий, касающихся домашних цветов. Одно из них - про то, что некоторые растения способны принести в дом богатство. О каких же цветах речь?
-
Оригинальная идея из цемента и пластикового пакета
Цемент универсален для мастеров и мастериц, так как позволяет создать огромное количество чудесных поделок. Оцените интересную идею ниже — это очаровательные цветочные горшки необычной формы. Смотрятся они просто здорово и, несомненно, смогут украсить любой сад и дачный участок!
-
Причины появления сажистого грибка
Сажистый грибок (Чернь) является грибковым заболеванием комнатных растений. В первую очередь он опасен молодым или ослабленным растениям.
-
Практичные идеи из ненужных футболок
Оцените, насколько просто и практично можно переделать старые и ставшие ненужными футболки. Три замечательные идеи, которые займут считанные минуты, ждут вас ниже! Немного декора, немного шитья и немного фантазии, и старые футболки переделаны в нечто практичное и симпатичное.
-
Любителям орхидей на заметку
Шесть полезных правил для любителей орхидей.
-
Летняя сумочка из упаковки тетрапак
Необычная утилизация тетрапака. Никто вокруг не догадается, что основой плотной летней сумки послужила упаковка тетрапак из-под молока! Изделие не требует работы на швейной машине и прекрасно держит форму.
-
Как вырастить раннюю зелень в теплице?
Для малогабаритных теплиц, при высоких темпах роста после высадки основных культур зеленные, в качестве уплотнителей, могут только мешать качественному уходу.
-
Эффективная грелка на сорбенте СВС своими руками
Селективные сорбенты воды это разработка наших ученых института катализа им. Борескова СО РАН. Грубо говоря это гигроскопичные соли, помещенные в пористые матрицы - силикагель, сибунит, вермикулит, активированный уголь, оксид алюминия и другие. В результате этого резко меняются их термодинамические свойства.
-
Плесень в горшке с цветком — это болезнь
Плесень обычно появляется на поверхности грунта вдоль края цветочного горшка. Это белый или коричневый мицелий, часто с очень многими спорами. Обычно он выглядит в виде белого пушистого налета, который появляясь в одном месте, быстро распространяется по всей поверхности почвы.
-
Стильный светильник из ПВХ трубы
В интернете можно найти кучу самоделок из труб ПВХ. Казалось бы, ну что можно сделать из канализационной или вентиляционной трубы ПВХ? На самом деле данный материал просто находка для умельцев. Ведь самые простые трубы ПВХ могут достаточно легко и быстро трансформироваться в невероятные предметы обихода, например вот в такой стильный светильник.
-
Возможные проблемы с бегонией и способы их решения
Трудности при выращивании клубневой бегонии.
-
Мини-органайзер для швейных принадлежностей
С таким органайзером необходимые для шитья мелочи всегда будут под рукой, но не будут занимать место на рабочем столе.
-
Белокрылка: меры борьбы и профилактика
Крылья у белокрылок покрыты восковым налетом, немного напоминающем муку. Длина насекомых обычно не превышает 3 мм. Несмотря на то, что белокрылки несколько напоминают мелких чешуекрылых, эти насекомые гораздо ближе к тлям.
-
Экзотические хвойные не для наших зим
Предлагаем внимательно изучить описание хвойных растений, которые не переживут суровую зиму и от покупки которых желательно воздержаться владельцам сложных и продуваемых участков.
-
Самодельный солнечный коллектор из старого холодильника
Солнечный водонагреватель (коллектор) - незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Коллектор нужного размера и конструкции способен обеспечивать горячей водой семью из нескольких человек, экономя при этом сотни - тысячи рублей, которые тратятся на электричество и другие виды энергоресурсов.
-
Сорняки — враги урожая
Сорными называют такие растения, которые не возделываются человеком, но засоряют сельскохозяйственные угодья. Иногда посевы одних культур засоряются другими видами культурных растений, такие растения называются засорителями. А сорняки, встречающиеся в посевах только родственных культур, называют специализированными.
-
Эхмея — тропики у вас дома
Эхмeя - растeние из сeмeйства бромeлиeвых, привлeкаeт цвeтоводов своим нeповторимым обликом, красочностью и нeприхотливостью.
-
Кресло-качалка из фанеры, чертежи для изготовления
Пошаговая инструкция с фото как сделать кресло-качалку из фанеры своими руками.
-
Всякому растению — своя подкормка
Самые подходящие формы удобрений для разных видов овощных культур.
-
Ландшафтный дизайн участка своими руками
Теперь дачи и загородные дома являются чем-то большим, чем обычные участки с огородом, многие люди там живут либо просто проводят своё время в единении с природой. Поэтому ландшафтный дизайн участка нынче необходим и популярен, так как только тогда глаз будет радоваться, когда вокруг будет гармония и красота.