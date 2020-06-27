Сбербанк предлагает настроить автопереводы на карты других банков

Сбербанк продолжает развивать сервисы автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода – с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка – позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции.

Как сообщает пресс-служба банка, подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» – «Автоплатежи и автопереводы» – «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит смс или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит – 150 тысяч рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит смс с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление с указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод.

По инф. Телеинформа

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