Сбер: всё больше клиентов переводят пенсионный накопления в онлайн

|
Клиенты Сбера всё чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 2019 годом):
- в 2 раза больше договоров ИПП заключено (46,8 тыс.);
- в 22 раза больше средств в ИПП привлечено (6,5 млрд рублей).
Ещё в декабре 2019 года онлайн-продажи НПФ Сбербанка составляли всего 15% от общего объёма, а ИПП можно было оформить только на сайте фонда. В марте 2020 года продукт появился в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В результате доля его цифровых продаж к концу 2020 года достигла 34,6%, а количество заключаемых дистанционно (в СберБанк Онлайн и на сайте НПФ Сбербанка) договоров ИПП с марта по декабрь 2020 года выросло в 6 раз. Взносы по ним превысили взносы по аналогичным новым договорам, заключённым в отделениях Сбербанка.
– Наши сервисы позволяют оформить индивидуальный пенсионный план всего за несколько кликов, детально разобраться в условиях, рассчитать ожидаемый размер пенсионных выплат и подобрать для себя наиболее подходящее решение. Сегодня уже полтора миллиона человек формируют свою будущую пенсию в НПФ Сбербанка по индивидуальному пенсионному плану. Всё больше россиян понимают, что процесс самостоятельных накоплений может быть простым, комфортным и не слишком обременительным. Например, если молодой человек с 25 лет начнёт откладывать на ИПП по 5 тыс. рублей в месяц, то после 60 лет он сможет ежемесячно получать почти 50 тыс. рублей прибавки к государственной пенсии, – отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
Также в компании назвали пять преимуществ ИПП от НПФ Сбербанка:
- доступность (минимальный взнос – 1000 рублей, минимальный первоначальный взнос – 2000 рублей);
- индивидуальный график взносов (можно платить еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или произвольно);
- досрочный доступ к сбережениям при необходимости;
- налоговый вычет (до 15 600 рублей в год);
- удобное управление в СберБанк Онлайн (вы всегда знаете, сколько денег на счету, можете подключить автоплатёж, рассчитать желаемый размер будущей пенсии и необходимые для его достижения взносы).
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Плющелистная пеларгония украсит и клумбу, и квартиру
Одним из самых популярных растений, которые выращивают в садах на даче, на балконах и квартирах, является пеларгония плющелистная.
-
Зеркало из обычного стекла
На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного оборудования.
-
Несколько способов размножения толстянки
Размножение толстянки в домашних условиях может проводиться разными способами. Каждый из них имеет свои преимущества. Чтобы правильно провести процедуру, надо знать ее особенности.
-
Весенние хлопоты садовода
Дача очень хороша летом. Цветение растений, ухоженный участок, свежий воздух, первые урожаи – но к такой благодатной картине нужно еще будет как следует подготовиться. А начинаются хлопоты по даче для любителей садово-огородных работ уже в марте–апреле (в зависимости от территории проживания, ведь у нас в стране есть они, напомним, и с мягким, и с суровым климатом).
-
Фитонциды с подоконника: проращиваем чеснок
Обычное явление – какая-то часть чеснока, положенная на хранение, начинает прорастать. Можно, конечно, выбросить эти чесночные головки, но лучше – дать им возможность обрести вторую молодость.
-
Кухонный фартук из полотенца
Сшить фартук не составит никакого труда, ведь края полотенца уже обработаны.
-
Соскучились зимой по витаминам? Пора сеять горох
Знаете ли вы, что салат из зелени обычного гороха в обязательном порядке присутствует в меню космонавтов и моряков, как источник поступления витаминов.
-
Хрупкая анемона — дочь ветров
Анемона, называемая ветреницей за колебание лепестков от малейшего ветра, украшала венки еще древнегреческих красавиц. Современные анемоны представляют собой преимущественно гибриды, цветущие несколько позже дикого растения.
-
Красивая валентинка с разворотом своими руками
День святого Валентина, покровителя влюбленных, отмечают 14 февраля. Предлагаю за ранее позаботиться о подарке и сделать его своими руками. Чтобы подарить запоминающуюся валентинку нужно сделать её максимально необычно или красиво.
-
Шпрекелия прекраснейшая, она же Лилия Тамплиеров
Шпрекелия (Sprekelia) или Спрекелия – это монотипный род красивоцветущих травянистых луковичных многолетников семейства Амариллисовых, представленный всего одним видом - Шпрекелией прекраснейшей (Sprekelia formosissima).
-
Пижамный комплект из ненужной мужской рубашки
Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.
-
Желтые листья у домашних цветов — сигнал тревоги. Пора помогать питомцам
В один прекрасный день вы замечаете у своих зеленых друзей поблекшую листву. Почему вдруг желтеют листья у комнатных растений? Что делать, если это произошло? Как избежать повторения этого нездорового состояния? Чтобы вылечить болезнь, необходимо выяснить ее причины. А они могут быть довольно разными.
-
Подхваты для штор с необычным декором
Несмотря на то, что в современном мире совершенно нет необходимости делать что-либо самостоятельно, ведь можно приобрести любые необходимые товары у производителей, существует множество мастер классов по ручному изготовлению различных элементов для дома.
-
Люди любят полезные советы. Но почему их должен полюбить и бизнес?
Обычные люди любого возраста давно уже поняли, что Интернет - это огромная библиотека практически полезных знаний, которые можно "получить просто так". Своими полезными советами, лайфхаками совершенно искренне делятся сотни людей, а тысячи - благодарны им за такую помощь. Но почему-то далеко не все предприниматели, ищущие внимания людей, понимают смысл такой деятельности для себя.
-
Новости от селекционеров: появился еще один сорт жимолости
На Среднем Урале вывели морозоустойчивый сорт жимолости.
-
Превращаем старую советскую вешалку в современную и функциональную вещь
Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
-
А что вы знаете о кислице?
Кислица рогатая содержит щавелевую, яблочную, лимонную кислоты и их соли, а также витамин С, аровитамин А и рутин.
-
Интерьерная статуэтка из обычного джута
Не лишенная очарования изящная интерьерная статуэтка станет отличным украшением, наполняющим дом особым теплом и уютом. Взглянув на грациозную сборщицу винограда, сложно догадаться, что она собрана буквально из ничего.
-
Вечнозеленая изгородь: и сад украсит, и от посторонних глаз укроет
Многие дачники предпочитают вечнозеленый сад обычному. Хвойные будут радовать своей красотой даже зимой. Необходимо лишь выбрать подходящие сорта деревьев и правильно ухаживать за ними.
-
Cтильные пуфики из шин
Это потрясающая переделка старых шин, которая пригодится на даче! Немного работы и материалов, но какой отличный результат — милые и стильные пуфики!