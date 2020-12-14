Сбер: российская семья оценивает расходы на образование ребёнка в 1,6 млн рублей

В 1,6 млн рублей оценивает расходы на образование и развитие ребёнка средняя российская семья, причём 56% родителей считают, что вложения в детей не окупятся или не должны рассматриваться как окупаемые. Такие данные получены по результатам соцопроса россиян, имеющих детей в возрасте до 25 лет, который провели НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Самая большая доля родителей, вкладывающих в образование и развитие детей:
- в Москве (95%);
- Санкт-Петербурге (95%);
- Краснодаре (91%);
- Ростове-на-Дону (90%);
- Екатеринбурге (89%).
Эти цифры выше средних по стране также во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске и Челябинске.
В среднем по стране – 87% семей.
Активнее всего «инвестируют» в детей респонденты 41–50 лет – 93% (среди 18-30-летних – 79%). При этом 83% россиян считают эти расходы одними из наиболее важных и приоритетных для себя.
Наиболее популярны:
- спортивные секции (40%);
- творческие и технические кружки и школы (39%);
- изучение иностранных языков (21%);
- репетиторы (18%);
- дополнительное (факультативное) обучение (14%).
Участники опроса также оплачивают музыкальные школы (8%), частные детские сады (6%), компьютерные курсы (6%), высшее образование (4%), частные школы (2%) и подготовку к экзаменам (2%).
Самые высокие ежемесячные расходы на образование и развитие ребёнка:
- в Москве (13,6 тысяч рублей);
- Санкт-Петербурге (11,9 тысяч рублей);
- Тюмени (8,6 9 тысяч рублей);
- Краснодаре (8,4 9 тысяч рублей);
- Екатеринбурге (8,4 9 тысяч рублей).
В среднем по стране – 7,5 9 тысяч рублей.
Самые высокие оценки стоимости всего образовательного цикла (от раннего детства до завершения обучения в вузе):
- в Москве (4,3 млн рублей);
- Санкт-Петербурге (4 млн);
- Екатеринбурге (2,2 млн);
- Краснодаре (2,1 млн);
- Тюмени (2,1 млн).
В среднем по стране – 1,6 млн рублей.
Россияне считают, что финансовые вложения помогут детям:
- самореализоваться – 49%;
- расширить кругозор и развить личность – 32%;
- добиться творческих, спортивных или научных успехов – 10%;
- переехать в другой город или за границу – 2%.
Хотя большинство россиян вкладывает деньги в развитие своих детей и считает эту статью расходов наиболее приоритетной, 56% из них уверены, что подобные инвестиции никогда не окупятся или же вообще не должны рассматриваться как окупаемые. Около трети опрошенных рассчитывают, что вложенное вернётся им моральным удовлетворением от успехов подрастающего поколения. И только 15% россиян надеются, что выросшие дети будут помогать им на пенсии.
– Обучение детей дополнительным знаниям и навыкам – естественное стремление родителей. Оплачивая спортивную секцию или математическую школу для ребёнка, родители в первую очередь думают о его развитии и дальнейших успехах. Большинство родителей не ждёт дивидендов от таких вложений, а старается самостоятельно заботиться о своём финансовом благополучии, в том числе после выхода на заслуженный отдых. Например, если с 25 лет начать откладывать на индивидуальный пенсионный план (ИПП) примерно по 3 тыс. рублей в месяц, то после 65 лет можно ежемесячно получать 50 тысяч рублей прибавки к государственной пенсии, – отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
– Эффективное управление личными финансами и планирование будущего позволяют на собственном примере научить детей достигать финансового благополучия. К примеру, полисы накопительного страхования жизни не только помогают накопить желаемую сумму, но и обеспечивают клиентов страховой защитой на всю сумму накоплений. К окончанию срока действия договора страхования накопленным капиталом можно распорядиться по своему усмотрению: оставить для жизни на пенсии, улучшить жилищные условия, совершить крупную покупку, оплатить образование внукам или передать деньги по наследству, – добавила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.
Опрос проведён в октябре 2020 года среди респондентов до 50 лет в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 300 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города. Среди опрошенных домохозяйств основная часть приходится на семьи с двумя детьми.
По инф. Телеинформа
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