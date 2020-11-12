Пять застройщиков готовы предложить скидки на жильё в Иркутске в «Зелёный день»

|
В Иркутской области продолжается праздничная акция Сбера «Зелёный день», приуроченная к 179-летию банка. Кроме традиционных скидок на товары и услуги от банка и его партнеров, в этом году для жителей региона предлагаются также скидки на жилье.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, семь иркутских компаний-застройщиков, представляющих ЖК Эволюция, ЖК Март, ЖК Новые горизонты – присоединились к акции банка.
Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:
«Для физических лиц Сбер совместно с партнерами-застройщиками приготовил особые условия на покупку квартир. Несмотря на то, что недвижимость в новостройках сейчас и так продается как «горячие пирожки», с повышенным спросом, и необходимости в дополнительных промо-акциях в иркутском регионе в настоящее время нет, все же застройщики Иркутска для участия в Зеленом дне предложили свои скидки на квартиры. В сервисе ДомКлик 11-12 ноября можно приобрести квартиру со скидкой до 20%. В 2020 году огромной популярностью пользуется ипотека и наши клиенты сейчас очень заинтересованы в том, чтобы приобрести жилье со скидками. Жители Иркутска по акции могут купить квартиры не только в нашем регионе, но и в других».
При одобренной ипотеке в Сбере клиенты могут выбрать недвижимость с дисконтом до 20% в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а затем застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также предусмотрены для участников Зелёного дня.
Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
А вы пробовали сажать картофель семенами?
Размножение картофеля истинными семенами практикуется давно. Еще в 1867 г. Вольное экономическое общество выпустило «Наставление о посеве картофеля семенами».
-
Корзины для хранения. Переделка из пластиковых бутылок
Не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутыли. При желании на их основе можно сделать отличные корзины для хранения. Прочные, устойчивые и вместительные они могут использоваться для белья, ниток, материалов для рукоделия. Дополнительным бонусом станет безупречный внешний вид. Корзина выглядит стильно и даже эффектно, разместить ее можно где угодно.
-
Озимый чеснок весной? А что, можно и так
Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью.
-
Красивая ажурная кокетка с листьями крючком
Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и т.д.
-
Императорские рябчики растут, но не цветут?
Что делать, если императорские рябчики никак не хотят цвести?
-
Яркая светящаяся фигурка оленя своими руками
Светящаяся фигурка оленя — незаменимый атрибут новогодних праздников. К сожалению, покупные фигурки стоят довольно дорого. На самом деле, традиционный рождественский аксессуар можно сделать своими руками из недорогих материалов.
-
Для тех, кто любит все большое: о растениях-великанах
Нет ничего приятнее, чем украсить квартиру цветами. Каким бы цивилизованным существом не был человек, внутри него всегда остается тяга к природе.
-
Необычный способ использования труб ПВХ
Заниматься оформлением собственного сада — очень приятное занятие. В итоге вы не только получите участок, оформленный по вашему вкусу, но и сэкономите приличную сумму денег. Горшки и кашпо для цветов стоят довольно дорого, но их легко можно сделать своими руками из самых простых материалов.
-
Розы можно размножать семенами
Семенной способ размножения роз используют для выведения новых сортов, а также для получения сеянцев тех видов роз, которые дают полноценные семена. Розы, которые не дают полноценных семян или не передают сеянцам свои качества, размножают другими способами (вегетативно и прививкой).
-
Список правил для хорошего чеснока
Если вы хотите вырастить хороший чеснок, то при посадке следует выполнить несколько простых, но обязательных правил.
-
Выбираем раковину для ванной
Из всего набора сантехники, предлагаемого магазинами на продажу, раковины для ванной – это товар с самым часто обновляемым ассортиментом. Каждый день фирмы-производители выпускают все новые и новые модели их модели. Чаще всего обновления не затрагивают каких-либо конструктивных разработок, а вот новые дизайнерские решения для формы и материала часто могут поразить даже самое богатое воображение.
-
Чеснок из бульбочек — алтернативный способ выращивания чеснока
Большинство садоводов знает, что чеснок можно размножать не только зубками, но и бульбочками. Причем чеснок, выращенный из бульбочек, не болеет, так как через бульбочки не передаются вирусные и грибковые инфекции, накапливающиеся в луковицах при неоднократном размножении зубками.
-
Как размножают фритиллярии, они же императорские рябчики
У меня отцвели императорские рябчики, после цветков появились бульбочки, в них я обнаружила семена. Можно ли их посадить, чтобы выросли новые растения? Г. Яковлева
-
Биокамин огненный вихрь своими руками
Камин, это-то из немногих, которое нам дает не только тепло и свет, но удовольствие. Ведь согласитесь, порой приятно, зимними вечерами, отдохнуть возле камина, и часами наблюдать за завораживающими языками пламени.
-
Что такое израстание картофеля?
Посадил картофель в середине мая. Часть посадочных клубней купил на рынке и сажал их с ростками, но они не взошли. В середине июня, выкопав несколько таких клубней, обнаружил, что ростков нет, а на клубнях выросло более десяти деток. В чем дело?
-
Особенности выбора ламината для разных комнат
Одним из самых популярных материалов, используемых для отделки напольных покрытий, является ламинат. Применяют его в разных комнатах, но при этом нужно учитывать специфику каждого конкретного помещения. Ламинат может сделать оформление любой комнаты оригинальным, кардинально изменив её первоначальный стиль.
-
Опыт цветовода: как сделать, чтобы черенки прижились
Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих неудач?
-
Оригинальная садовая скамейка в форме пятиконечной звезды
Сегодня мы поделимся с вами интересной идеей, как сделать своими руками оригинальную садовую скамейку, которая имеет форму пятиконечной звезды.
-
Волшебные истории о растениях
Вероятно, на Земле нет ни одной страны, в которой не существует мифов, сказок или легенд о растениях. И это не случайно. Любуясь красотой великолепных цветов и могучих деревьев, древний человек задумывался о том, какие сверхъестественные силы их породили. Согласно мифологии многих народов растения были созданы всемогущими богами плодородия, которые покровительствовали травам, цветам и деревьям.
-
Необычные новогодние игрушки своими руками
Новый год неумолимо приближается, а значит, скоро в гостиной появится елочка, которую нужно украшать. Что может быть лучше игрушек, сделанных собственными руками?