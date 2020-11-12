Пять застройщиков готовы предложить скидки на жильё в Иркутске в «Зелёный день»

В Иркутской области продолжается праздничная акция Сбера «Зелёный день», приуроченная к 179-летию банка. Кроме традиционных скидок на товары и услуги от банка и его партнеров, в этом году для жителей региона предлагаются также скидки на жилье.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, семь иркутских компаний-застройщиков, представляющих ЖК Эволюция, ЖК Март, ЖК Новые горизонты – присоединились к акции банка.

Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Для физических лиц Сбер совместно с партнерами-застройщиками приготовил особые условия на покупку квартир. Несмотря на то, что недвижимость в новостройках сейчас и так продается как «горячие пирожки», с повышенным спросом, и необходимости в дополнительных промо-акциях в иркутском регионе в настоящее время нет, все же застройщики Иркутска для участия в Зеленом дне предложили свои скидки на квартиры. В сервисе ДомКлик 11-12 ноября можно приобрести квартиру со скидкой до 20%. В 2020 году огромной популярностью пользуется ипотека и наши клиенты сейчас очень заинтересованы в том, чтобы приобрести жилье со скидками. Жители Иркутска по акции могут купить квартиры не только в нашем регионе, но и в других».

При одобренной ипотеке в Сбере клиенты могут выбрать недвижимость с дисконтом до 20% в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а затем застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также предусмотрены для участников Зелёного дня.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.

По инф. Телеинформа

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