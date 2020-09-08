Оплатить заправку на АЗС «Газпромнефть» можно бонусами «Спасибо» от Сбербанка

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С помощью мобильного приложения АЗС.GO участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» доступна опция обмена бонусов на оплату заправки в АЗС «Газпромнефть». Участники программы лояльности при списании от 1000 бонусов, получают 100% скидку на оплату топлива.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, для совершения заправки необходимо авторизоваться в приложении АЗС.GO как участник программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и пройти простую идентификацию перед первой оплатой. При заправке необходимо выбрать способ оплаты – «Бонусами Спасибо», оплатить топливо и произвести заправку.
АЗС.GO – собственная разработка «Газпром нефти» для бесконтактной оплаты топлива на станциях сети «Газпромнефть» в России. Создать и оплатить заказ можно, не выходя из автомобиля. С помощью сервисов геолокации в приложении можно выбрать АЗС по местоположению и ценам на бензин и дизельное топливо.
На АЗС «Газпромнефть» можно не только списывать, но и получать бонусы «Спасибо» при оплате картами Сбербанка. Заправляясь АИ-92, АИ-95 или дизельным топливом, начисление составит 2%, а при заправке фирменными бензинами G-Drive 95 или G-Drive 100 – 3%.
– Мы стараемся шагать в ногу со временем и всемирными трендами глобальной цифровизации. Один из них – бесконтактная оплата. Теперь у наших участников – клиентов АЗС «Газпромнефть» есть отличная возможность сэкономить время, совершая покупки через приложение и сделать их еще выгоднее с бонусами «Спасибо», – говорит генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
– Мы постоянно развиваем и совершенствуем цифровые сервисы для наших клиентов. Интеграция с бонусной программой «Спасибо от Сбербанка» позволяет предложить автомобилистам новый удобный способ оплаты топлива. Мы начали с мобильного приложения для профессиональных водителей АЗС.GO, но в дальнейшем экономить на топливе за счет бонусов банка смогут клиенты – пользователи других разработок нашей компании, – комментирует руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.
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