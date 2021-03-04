От инфаркта можно уйти, но не ногами. Попробуем новый способ?

Ходьба на ягодицах: россиянам предложили нетривиальный способ избежать инфаркта.

Снизить риск инфаркта помогает правильное питание и ходьба. Об этом, как сообщает «360», заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

«На первом месте, конечно, нормальное здоровое питание и активный образ жизни — движение», — отметил он.

По словам хирурга, мясные блюда должны быть в рационе не чаще двух-трех раз в неделю.

Не менее важна для предотвращения инфаркта ходьба.

«Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга», — добавил Хорошев.

При этом он посоветовал заниматься не только обычной ходьбой, но и ходьбой на ягодицах. Для этого нужно сесть на пол, без какого-либо коврика, а ноги выпрямить или согнуть в коленях. Затем необходимо сделать на ягодицах восемь шагов вперед и назад. Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону.

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По инф. rosbalt.ru

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