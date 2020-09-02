Зюганов предупредил о рисках трехдневного голосования

Глава КПРФ Геннадий Зюганов – о рисках трехдневного голосования и предстоящих в сентябре выборах.

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Верховный суд отказал группе заявителей в иске против решения ЦИК о

этого года. Мы подавали аналогичный иск, и, я считаю, он непременно будет рассмотрен, так как мы сделали очень глубокие обоснования.

Решение ЦИК было незаконным; принятый Госдумой закон, позволяющий проводить голосование в течение трех дней, еще не вступил в силу. Они настолько спешили, что применили его, несмотря ни на что. Это недопустимо для нормальной организации.

Правила выборов были приняты очень давно. И никто не имеет права менять их по ходу игры. Доверие к «Единой России» упало настолько низко, что они ищут любую лазейку, чтобы продолжить жульничать во время голосования. Это интересно Сергей Обухов: народ устал от Путина и Лукашенко.

Еще один момент. Сентябрьское голосование будет происходить более чем на 100 избирательных участках. Чтобы организовать нормальный контроль, на каждый нужно направить 3–4 наблюдателей, знающих все законы и нормы. Потому что, если наблюдатель будет один, стоит ему только на минуту отойти – и произойдет вброс, дальше смысла там сидеть уже не будет. Контролер должен присутствовать и во время опечатывания урны на ночь. Иначе результаты будут подделаны, мы это уже видели. Кроме того, выборы – это очень затратное мероприятие. Ведь тем же наблюдателям, каждому, нужно выдать на день как минимум 500 рублей, чтобы он мог попить, поесть и оплатить проезд. За трехдневное голосование это будет просто космическая сумма! А госпожа Памфилова не сказала, где взять эти деньги.

Вообще выборы, к которым нет доверия, вкупе с сокращением расходов на социалку и медицину на фоне коронавируса – это настоящий спусковой крючок к массовым протестам и беспорядкам. Это безграмотно и цинично.

У нас на этих выборах сняли 5 кандидатов, которые имели очень высокие шансы победить. 21 кандидата сняли в Ульяновске. Удалось восстановить трех, скоро еще один суд. Раньше для участия в выборах требовалось сдать 2 бумажки, сейчас нужно 12! Доверие к ЕР снизилось до трети, но власть – это ведь огромные деньги. Это распределение бюджета, это сбор налогов. Мы вносили множество поправок: об уголовном наказании за узурпацию власти, против ограничений по наблюдателям, за обязательные дебаты и равные возможности. Но – нет. На честные выборы они неспособны.

По инф. sobesednik.ru

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