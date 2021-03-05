Журналист Голунов показал, как ему подбрасывали наркотики. И вы оцените!

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Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
Ролики с наружных камер позволили поминутно восстановить день, когда Голунову подбросили наркотики. В ролике указано, что сотрудники полиции дежурили у дома журналиста с утра. Они точно знали, куда он отправится днем и готовились задержать его в конкретном месте.
«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего. Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного»,— написал Голунов в своем Telegram-канале.
Фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда, рассказал Голунов «Медузе».
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года и обвинили в торговле наркотиками. При нем якобы нашли запрещенные вещества, а пресс-служба московского главка распространила фотографии из квартиры, похожей на нарколабораторию. В полиции утверждали, что в ней живет Голунов. Друзья и коллеги журналиста сразу опровергли этот факт. На пакете с наркотиками не нашли отпечатков пальцев Голунова, его тесты на употребление психотропных веществ оказались отрицательными. Журналист связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. За счет широкого резонанса уголовное дело закрыли.
Полицейских, участвовавших в его задержании, уволили. Вскоре они сами стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий и фальсификации доказательств, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Мосгорсуд приступил к рассмотрению этого дела в декабре прошлого года. Обвиняемыми проходят оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец. Никто из них сначала не признавал вину, но затем Коновалов рассказал про свою роль и дал показания против Ляховца. На одном из заседаний Голунов рассказал, что сотрудники полиции интересовались его поездкой в Ригу.
История Ивана Голунова вызвала огромный резонанс. Немудрено: было видно, что дело шито белыми нитками - с самого начала. Мы освещали и само дело, и круги по воде, пошедшие от него:
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
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