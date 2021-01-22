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Жителю Кемерово, державшего 11-летнего сына на цепи, дали год условно
По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2021 г.
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В Кемерове вынесен приговор 52-летнему местному жителю, который издевался над сыном и систематически его избивал. Мужчина избивал ребенка ремнем и приковывал мальчика к 16-килограммовой гире.

Жителю Кемерово, державшего 11-летнего сына на цепи, дали год условно

«Он считал, что таким образом воспитывает мальчика, приучая к правильной жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, в 2017–2018 годах мужчина использовал малозначительные поводы, чтобы издеваться над ребенком: избивал ремнем, привязывал его ногу цепью к гире. Так как родители злоупотребляли спиртным, мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру поздно вечером, добавляет СК.

О происходящем в семье стало известно после того, как потерпевший сбежал из дома. Когда ребенка нашли, он рассказал, что папа его бьет и иногда к ноге пристегивает цепь.

Сам мужчина свою вину в истязании мальчика не признал.

В отношении отца возбудили дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего») и статье 156 УК РФ («Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»). Ребенок по собственному желанию был изъят из семьи и помещен в приют. Медики выявили у него психическое расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца. Сейчас мальчик возвращен в семью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Ужасно, но мы постоянно сталкиваемся с проявлением жестокости по отношению к детям в собственных семьях. Кем вырастут ребятишки, получившие такое "воспитание"?

По инф. rosbalt.ru

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