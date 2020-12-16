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Жители Ленобласти обеспокоены застройкой Финского залива
|По инф. rosbalt.ru
|16 Декабря 2020 г.
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Жители Лебяженского поселения Ленобласти сняли видеообращение к Владимиру Путину на предстоящую пресс-конференцию. Об этом в соцсетях сообщили сами активисты, недовольные застройкой Финского залива.
Для съемки взрослые и дети пришли на берег бухты Батарейная с плакатами. Жители возмущены строительством зернового терминала, которое, по их мнению, приведет к вырубке леса, уничтожению дюны и другим экологическим последствиям.
«Спасем нашу бухту!» — заявили местные жители.
Батарейная находится в Ломоносовском районе Ленобласти на границе с заказником «Лебяжий». Правительство передало в аренду на 10 лет участок земли под строительство зернового терминала.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря.
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