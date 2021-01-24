Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы

|
Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.
Власти страны всерьез рассматривают такой вариант ужесточения борьбы с пандемией, который, кстати, уже опробован в федеральной земле Бавария. Теперь этот опыт хотят распространить на всю страну.
До 24 января эта новация будет необязательной, но после этого за несоблюдение требуемых мер защиты от заражения могут вводиться санкции.
Примечательно, что к аналогичному решению — респиратор вместо маски — пришли и власти соседней Австрии. Там эта мера станет обязательной с 25 января.
- В Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа умерли 50 642 человека. Еще 859 летальных исхода добавились в статистику за минувшие сутки, сообщил Институт Роберта Коха. По его данным, в четверг, 21 января, также было выявлено 17 862 новых подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2.
- Несмотря на предпринимаемые государством меры по сдерживанию распространения инфекции, статистика улучшается пока незначительно: так, в прошлую пятницу в Германии зарегистрировано 1113 смертей и 22 368 новых инфицированных.
https://newdaynews.ru/europe/714283.html
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Лучшим онлайн-покеристом стал британец Конор Бересфорд
Для безопасной игры в покер можно использовать известные онлайн-площадки предоставляющее возможность участвовать в различных турнирах. Хорошо себя зарекомендовало ggpokerok зеркало, которое предлагает щедрые бонусы своим клиентам. Тем более, что для настоящих ценителей покера постоянно устраиваются онлайн-турниры, где они могут посостязаться за ценные денежные призы, поборовшись с профессионалами. Недавно финалистом хайроллерского ивента в рамках покерной серии Blowout Series стал гражданин России под ником hello_totti. Размеры его призовых составили 219 тысяч долларов. На днях литовский покерист также выиграл крупную сумму денег в размере 1,2 млн долларов, победив в Main Event зимнего турнира WSPO.
-
Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы
Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.
-
В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных
Самыми опасными дикими животными сейчас являются волки, медведи и... енотовидные собаки. Их поголовье заметно выросло в последнее время. В связи с этим Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов.
-
Я просто смешное напишу, про окрошку
Я про эту окрошку прочитала ещё в ранней юности в каком-то журнале, вроде «Работницы», в рубрике «Вопрос – ответ». Там врач-диетолог отвечал на вопросы читателей. И один вопрос был интересный.
-
Последнее безумное желание: самые интересные пункты завещаний звёзд
У богатых, говорят, свои причуды. Даже составление завещаний у известных людей становится делом нетривиальным, а порой приобретает совсем неожиданный оборот.
-
Под Рязанью двоих детей изъяли из семьи, где их били и морили голодом
В городе Рыбное Рязанской области инспекторы по делам несовершеннолетних забрали у матери голодных и грязных детей в возрасте шесть месяцев и 1,5 года. Старший мальчик был к тому же избит.
-
Эксперт объяснил, почему россиянам напрасно ждать достойных пенсий
Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
-
Москвичам рассказали, как найти организацию для поверки счетчиков
Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.
-
Семье Александра Малинина самоизоляция пошла на пользу
Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».
-
В Белоруссии начали сажать в тюрьму за посты о Лукашенко в Сети
Год и три месяца колонии общего режима получил житель Белорусси за пост в соцсети, посвященный лидеру страны Александру Лукашенко.
-
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму
Житель Харьковской области в прямом эфире местного телевидения выразил недовольство тем, что пенсионеры в Крыму получают от государства гораздо больше, чем украинские.
-
Билл Гейтс привился от коронавируса
Привился от коронавируса SARS-CoV-2 основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс. Об этом он сам рассказал в Twiiter.
-
Американское СМИ: Навальному в России могут дать более 10 лет лишения свободы
Оппозиционера Алексея Навального могут приговорить в России более чем к 10 годам лишения свободы, сообщает Bloomberg. Американское информагентство ссылается на источники в администрации президента РФ.
-
Донские ученые изготовили колбасу, укрепляющую иммунитет
Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.
-
Родителям до смерти забитого полицейскими россиянина присудили 2 миллиона рублей
Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей погибшего в отделе полиции Александра Паутова, которые потребовали от МВД 2 млн рублей за моральный ущерб.
-
Хотите открыть швейный бизнес? Начните с бизнес-плана
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.
-
Семь выставок откроются в Третьяковке
Третьяковка открывается сразу семью новыми выставками в пятницу, 22 января. Об этом сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.
-
Бари Алибасов угодил в реанимацию
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации одной из московских клиник. По данным СМИ, в наркологию его привез сын.
-
В Новосибирске ребенок на «плюшке» упал с высоты в пойму Оби
В Новосибирске 11-летний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу: он получил серьезные травмы во время катания с горки. Он упал в реку с большой высоты.
-
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти
Пермские приставы смогли вернуть 11-летнюю дочку матери, до этого ребенка удерживала у себя бабушка. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.