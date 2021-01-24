Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы

Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.

Власти страны всерьез рассматривают такой вариант ужесточения борьбы с пандемией, который, кстати, уже опробован в федеральной земле Бавария. Теперь этот опыт хотят распространить на всю страну.

До 24 января эта новация будет необязательной, но после этого за несоблюдение требуемых мер защиты от заражения могут вводиться санкции.

Примечательно, что к аналогичному решению — респиратор вместо маски — пришли и власти соседней Австрии. Там эта мера станет обязательной с 25 января.

В Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа умерли 50 642 человека. Еще 859 летальных исхода добавились в статистику за минувшие сутки, сообщил Институт Роберта Коха. По его данным, в четверг, 21 января, также было выявлено 17 862 новых подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2.

Несмотря на предпринимаемые государством меры по сдерживанию распространения инфекции, статистика улучшается пока незначительно: так, в прошлую пятницу в Германии зарегистрировано 1113 смертей и 22 368 новых инфицированных.

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https://newdaynews.ru/europe/714283.html



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