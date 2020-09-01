Житель Дагестана нашел у себя во дворе подземную усыпальницу

Житель России обнаружил в собственном дворе таинственные древние скелеты.

Странную находку в дагестанском селе Уркарах изучат археологи, сообщает в соцсетях администрация Дахадаевского района.

Уточняется, что два человеческих скелета вместе с древними предметами быта и посудой были найдены случайно, в ходе капитального ремонта дома. Житель Уркараха был немало удивлен, когда узнал, что в его дворе скрыты две комнаты с останками людей.

Сейчас в селе ждут группу археологов, они должны изучить находку и определить ее приблизительную эпоху. В администрации района надеются, что тайна комнат и погребенных в ней людей будет вскоре раскрыта, поскольку жители Уркараха не на шутку взволнованы этой историей.

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По инф. portal-kultura.ru

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