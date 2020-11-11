Жестокого убийцу ветерана вместо колонии отправят на лечение

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Инцидент произошел в мае 2020 года в селе Тулиновка Тамбовского района.
46-летний сельчанин перелез через забор дома, в котором проживал ветеран, взял в сарае два топора и, разбив окно, проник внутрь жилища. Мужчина нанес лежащему на кровати 101-летнему пенсионеру и его 39-летней внучке, пытавшейся защитить родственника, удары топором, а затем скрылся.
Ветеран от полученной травмы головы умер на месте происшествия, а его внучка, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, осталась жива. Из дома погибшего ничего не похищено.
Как стало известно по итогам экспертизы, напавший мужчина находился под действием наркотических веществ. Это, уточняет СК, привело к возникновению временного психического расстройства, а потому мужчина нуждается в принудительном лечении.
В связи с этим уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера.
Увы, но ветераны очень часто становятся жертвами преступных посягательств, причем нередко руку на них поднимают и родные люди. Это чудовищно и так быть не должно. Давайте беречь каждого ветерана, ведь скоро их счет будет идти на сотни человек...
А вот еще заголовки о нападениях на тех, кому мы обязаны жизнью:
Адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев подтвердил данные СМИ о том, что осужденный артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
В декабре 2020 года сотрудники скорой помощи и поликлиник в России могут потерять до половины федеральных доплат за работу с больными COVID-19. Это связано с новым порядком выплат, который в правительстве утвердили 30 октября.
"Во время Первой мировой войны Анри Дезире Ландрю выдавал себя за состоятельного парижанина. Женщины, откликавшиеся на его объявления о желании жениться, исчезали после поездок с ним. На судебном процессе он назвал ужасающую цифру", - повествует немецкое издание Die Welt.
Культурный Интернет окружает нас интересными трансляциями со всех сторон. Сегодня мы начнём с экскурсии по творчеству великого Клода Моне, чуть позже взглянем на легендарную оперу «Фауст», а напоследок посетим экспертов психологии, которые поделятся с нами секретами борьбы со стрессом в столь непростое время.
После трагической гибели Валентины Легкоступовой её последнему мужу, спортсмену Юрию Фирсову, журналисты уделяют повышенное внимание. Семья артистки считает его виновным в смерти певицы и настаивает на более детальном расследовании дела.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело о геноциде в городе Миллерово и его окрестностях с 1942 по 1943 годы. К преступлению причастны солдаты и офицеры 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.
Специалисты маркетингово-информационной компании J.D. Power and Associates (США) и испанской Организации потребителей изучили рынок бытовой техники и опубликовали результаты тестов. Итоги отличаются кардинально.
На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра Трусова и Алена Косторная.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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