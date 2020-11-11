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Жестокого убийцу ветерана вместо колонии отправят на лечение
По инф. rosbalt.ru   
11 Ноября 2020 г.
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Тамбовец, зарубивший 101-летнего ветерана топором, отправится вместо колонии на принудительное лечение: во время убийства мужчина находился под воздействием наркотиков.

Тамбовчанина, зарубившего топором 101-летнего ветерана, направят на принудительное лечение

Инцидент произошел в мае 2020 года в селе Тулиновка Тамбовского района.

46-летний сельчанин перелез через забор дома, в котором проживал ветеран, взял в сарае два топора и, разбив окно, проник внутрь жилища. Мужчина нанес лежащему на кровати 101-летнему пенсионеру и его 39-летней внучке, пытавшейся защитить родственника, удары топором, а затем скрылся.

Ветеран от полученной травмы головы умер на месте происшествия, а его внучка, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, осталась жива. Из дома погибшего ничего не похищено.

Как стало известно по итогам экспертизы, напавший мужчина находился под действием наркотических веществ. Это, уточняет СК, привело к возникновению временного психического расстройства, а потому мужчина нуждается в принудительном лечении.

В связи с этим уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера.

Увы, но ветераны очень часто становятся жертвами преступных посягательств, причем нередко руку на них поднимают и родные люди. Это чудовищно и так быть не должно. Давайте беречь каждого ветерана, ведь скоро их счет будет идти на сотни человек...

А вот еще заголовки о нападениях на тех, кому мы обязаны жизнью:

По инф. rosbalt.ru

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