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В Башкирии нашли подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана

По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2020 г.
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Следователям удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Ветерана до смерти забили в июле.

Задержаны подозреваемые в зверском убийстве 100-летнего ветерана ВОВ в Башкирии

По версии СК РФ, двое приятелей узнали, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег, и решили ограбить и убить пенсионера. Ночью они проникли в дом ветерана, напали на него, забили до смерти и, обыскав дом, нашли деньги и скрылись.

Сейчас подозреваемые задержаны, они указали место в лесу, где спрятали похищенные у убитого ветерана деньги.

Дело расследуется по статьям о разбойном нападении и убийстве, сопряженном с разбоем.

Увы, пожилые люди и ветераны все еще часто становятся жертвами кровавых преступлений. Это очень печально и вызывает искренний гнев:

По инф. rosbalt.ru

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