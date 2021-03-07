Женщины назвали самый бесполезный и самый желанный подарок на 8 Марта

Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы. О цветах сказали 22% опрошенных Superjob женщин, а 15% назвали цветы «бесполезными», либо им не нравится сам букет, либо это «напрасная трата денег». При этом 30% женщин считают, что не получали бесполезных подарков.

5% назвали самыми бесполезными подарками на 8 Марта кастрюли, кружки и сковородки, 4% — гели для душа, шампуни, конфеты и другие сладости, дешевую косметику и парфюмерию.

3% признались, что не хотят получить в подарок свечи, вазы, брелоки и другие сувениры, 2% — бытовую технику, тапочки, игрушки, полотенца и кухонные фартуки.

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В подарок 7% женщин хотели бы получить парфюмерию и косметику, 6% — деньги, телефон или другой гаджет, столько же хотят внимания, заботы и любви. 5% мечтают о ювелирных украшениях в подарок, по 2% — одежду и обувь, билеты на концерт или в театр, а также книги, сладости, бытовую технику, мебель и сертификаты на обучение, в SPA или фитнес. Еще 2% хотят получить приглашение на романтический вечер или отдохнуть от домашних дел.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. женщин.

По инф. rosbalt.ru

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