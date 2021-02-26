Букет цветов любимой к 8 Марта нынче тоже в копеечку будет

Цветы в России традиционно дорожают к 8 марта примерно на 20%, однако в этом году стоимость может взлететь минимум на 35%. Об этом заявила директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

По ее словам, сложилось несколько факторов. Основной поставщик на мировой рынок — Нидерланды, но в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции резко упал спрос. Дошло до того, что Нидерланды (для них цветы — одна из основных статей экспорта) уничтожили миллионы тонн растений. Добавились «ковидные» ограничения, из-за которых возникли сложности с поставками.

Как поясняет Чарышкина, когда товара может не хватить, на рынке начинается ажиотаж, и цены идут вверх.

Россия, по данным цветоводов, один из главных потребителей цветов: на нее приходится 15% мирового рынка. Причем страна в основном импортирует, около 80% поставок — из-за рубежа. И примерно половина всех привозных цветов идет через Белоруссию. Несколько лет назад Минск отменил налог на ввоз этих товаров из Европы, и стало очень выгодно поставлять цветы именно через Белоруссию в Россию.

Напомним также, что 39% мужчин уверены: подарок на 8 марта должен быть более дорогим, чем тот, который они получили на День защитника Отечества. Впрочем, столько же пользователей оказались с этим не согласны. Оставшиеся 22% затруднялись с ответом.

Как показало исследование, лишь 15% опрошенных женщин считают, что подарок на 8 марта должен стоить столько же, сколько на 23 февраля, 25% убеждены, что мужчина должен дарить подарки дороже, а для 60% стоимость подарков не имеет значения. 70% мужчин признались, что подарок, который они получили на 23 февраля, не повлияет на то, что они будут дарить женщинам 8 марта, но 21% учтут это.

Добавим, что 8 марта, как и 23 февраля, большинство опрошенных предпочитают отмечать символически: так делают 38% женщин, а 36% отмечают от случая к случаю. С размахом Международный женский день празднуют 17% россиянок, а не отмечают этот праздник около 10% участниц опроса.

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По инф. rosbalt.ru

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