Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим заглянуть "в будущее"...
Русское географическое общество опубликовало обзор об итогах 2020 года в области сохранения некоторых вымирающих видов животных: амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, белого медведя, снежного барса и лошади Пржевальского.
Известную фразу «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» не следует воспринимать буквально, утверждают психологи. Гораздо важнее в эту ночь — чувства радости и спокойствия. Но даже если праздник вдруг пошел не по плану, то это не должно считаться плохим знаком.
Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.
Генеральная уборка, цитрусовые и правильно подобранный декор позволят встретить ночь с 31 декабря на 1 января по фэн-шуй. Советами с поделилась руководитель Санкт-Петербургского центра фэн-шуй Олеся Рунова.
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей чиновникам за оскорбление граждан при живом общении, в СМИ и Интернете. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Основная цель завершившегося в конце декабря образовательно-просветительского проекта «Вместе. To gather» – сформировать желание изучать русский язык у детей-билингвов из Киргизии и Испании через интерес к русской культуре. Участникам была представлена серия посвященных русской живописи XIX-XX веков и истории русской науки онлайн-марафонов, в том числе и марафон под названием «Об искусстве. Просто». Творческие конкурсы «История русского искусства глазами детей», «Изобретения глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре» стали второй частью проекта.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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