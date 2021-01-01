Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом в своем Instagram сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

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Она подчеркнула, что медики 52-й больницы делают всё необходимое. Состояние Грачевского, по её словам, «действительно тяжёлое, но оно стабильное, а не ухудшилось».

Ранее стало известно, что 71-летнего Грачевского, у которого выявили коронавирус, перевели в реанимацию. Первое время кинорежиссер лечился дома, но позднее был доставлен в 52-ю горбольницу.

По инф. rosbalt.ru

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