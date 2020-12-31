Борис Грачевский ответил на слухи о переводе в реанимацию: «У меня всё нормально»

Заразившийся коронавирусом и переведенный в палату реанимации одной из московских больниц известный кинорежиссер Борис Грачевский рассказал о своем состоянии.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По его словам, ему сейчас не до общения с журналистами. «Мне сейчас не до вас», — сказал корреспондентам худрук «Ералаша», добавив, что у него «все нормально».

Ранее сообщалось, что 71-летнего Грачевского, у которого выявили коронавирус, перевели в реанимацию. Изначально кинорежиссер лечился дома, но позднее был доставлен в 52-ю горбольницу.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...