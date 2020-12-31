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Борис Грачевский ответил на слухи о переводе в реанимацию: «У меня всё нормально»
По инф. rosbalt.ru   
31 Декабря 2020 г.
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Заразившийся коронавирусом и переведенный в палату реанимации одной из московских больниц известный кинорежиссер Борис Грачевский рассказал о своем состоянии.

Борис Грачевский ответил на слухи о переводе в реанимацию: «У меня всё нормально»


По его словам, ему сейчас не до общения с журналистами. «Мне сейчас не до вас», — сказал корреспондентам худрук «Ералаша», добавив, что у него «все нормально».

Ранее сообщалось, что 71-летнего Грачевского, у которого выявили коронавирус, перевели в реанимацию. Изначально кинорежиссер лечился дома, но позднее был доставлен в 52-ю горбольницу.

По инф. rosbalt.ru

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