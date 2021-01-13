Заразившаяся коронавирусом Лия Ахеджакова «чувствует себя хорошо»

Представитель народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, которая, по данным СМИ, попала в больницу после заражения коронавирусом, рассказал о ее состоянии.

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По словам Ефима Спектора, актриса «чувствует себя хорошо». Однако информацию о возможной выписке артистки он не стал уточнять.

Напомним, что о госпитализации Ахеджаковой стало известно 9 января. При этом сама звезда «Иронии судьбы» заявила изданию «Подъем», что никакого коронавируса у нее нет.

По инф. rosbalt.ru

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