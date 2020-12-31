«Записавший» Гитлера в «Бессмертный полк» кемеровчанин оштрафован

120 тысяч рублей штрафа заплатит по приговору суда житель Кемерова, признанный виновным в реабилитации нацизма.

Следствие и суд установили, что 6 мая 2020 года кемеровчанин отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера.

В итоге фото главного нацистского преступника должно было транслироваться при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни борьбе с фашизмом.

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Мужчина своей вины не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного им преступления. Собранные доказательства основываются на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях ученых-историков, поисковиков, архивистов и ветеранов.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, суд счел собранные материалы достаточными для вынесения приговора по уголовной статье о покушении на реабилитацию нацизма.

Акция «Бессмертного полка» в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом 9 мая прошла онлайн. Россиянам предлагалось загрузить фото и биографию ветерана на сайт движения. Заявки на участие в акции подали почти три миллиона человек. Традиционное шествие сначала было перенесено на 26 июля, а затем перенесено на следующей год.

Ранее стало известно, что депутаты из Комитета Госдумы по культуре готовят законопроект, который ужесточает наказание за изображения Гитлера и других идеологов Третьего рейха в целях пропаганды нацизма. Внести его депутаты намерены в ближайшее время.

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