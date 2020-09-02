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Пермяка за портрет Власова для «Бессмертного полка» лишили компьютера

По инф. rosbalt.ru   
02 Сентября 2020 г.
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Пермский краевой суд признал виновным в реабилитации нацизма 19-летнего жителя Перми, который отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию генерала Андрея Власова для трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».

Пермяка за портрет Власова для «Бессмертного полка» лишили компьютера и отправили исправляться трудом

Как передает «Интерфакс», молодой человек приговорен к 200 часам обязательных работ, и у него конфискуют компьютер.

По данным СК РФ, 19-летний пермяк Даниил Симанов заявил следователям, что загрузил фотографию перешедшего на сторону немцев Андрея Власова «для оправдания предательства пособника нацистов Власова А.А. и героизации его персоны».

Еще одно дело было возбуждено против 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова — он объяснил, что загрузил в «Банк Памяти» фото Адольфа Гитлера ради злой шутки.

В Тульской области аналогичное дело возбудили в отношении молодой женщины. Девушка тоже отправила в «Банк Памяти» фотографию Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

К похожим преступлениям, по данным следователей, причастны несколько десятков человек, в основном — иностранцы, но также установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах РФ.

  • Акция «Бессмертного полка» в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом 9 мая прошла онлайн. Россиянам предлагалось загрузить фото и биографию ветерана на сайт движения. Заявки на участие в акции подали почти три миллиона человек. Традиционное шествие сначала было перенесено на 26 июля, а затем перенесено на следующей год.
  • Ранее стало известно, что депутаты из Комитета Госдумы по культуре готовят законопроект, который ужесточает наказание за изображения Гитлера и других идеологов Третьего рейха в целях пропаганды нацизма. Внести его депутаты намерены в ближайшее время.

По инф. rosbalt.ru

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