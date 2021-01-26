Заболевшую коронавирусом Алису Фрейндлих перевели из реанимации в общую палату

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, заболевшую коронавирусом, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение, так как ее состояние улучшилось. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова.

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Врачи отметили положительную динамику в состоянии актрисы. Алиса Фрейндлих продолжит курс лечебной физкультуры в обычной палате. Также она будет получать кислородную поддержку и лекарства.

Напомним, артистку госпитализировали 25 декабря с новой коронавирусной инфекцией. С тех пор она находилась в реанимации. И лишь 21 января стало известно, что состояние Фрейндлих немного улучшилось.

По инф. rosbalt.ru

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