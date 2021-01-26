|
Заболевшую коронавирусом Алису Фрейндлих перевели из реанимации в общую палату
|По инф. rosbalt.ru
|26 Января 2021 г.
|
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, заболевшую коронавирусом, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение, так как ее состояние улучшилось. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова.
Врачи отметили положительную динамику в состоянии актрисы. Алиса Фрейндлих продолжит курс лечебной физкультуры в обычной палате. Также она будет получать кислородную поддержку и лекарства.
Напомним, артистку госпитализировали 25 декабря с новой коронавирусной инфекцией. С тех пор она находилась в реанимации. И лишь 21 января стало известно, что состояние Фрейндлих немного улучшилось.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •