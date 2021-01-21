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«Никакой явной динамики»: СМИ рассказали о трудностях в лечении Алисы Фрейндлих
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2021 г.
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Алиса Фрейндлих, госпитализированная в конце декабря с COVID-19, до сих пор находится в больнице. По данным СМИ, в ходе лечения возникли серьёзные осложнения.

«Никакой явной динамики»: СМИ рассказали о трудностях в лечении Алисы Фрейндлих


В частности, актриса пережила цитокиновый шторм. Это потенциально смертельная реакция иммунной системы, которая провоцирует сильное воспаление, а вместе с тем разрушение клеток. Своевременная госпитализация помогла остановить развитие осложнений.

— Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики — положительной или отрицательной — специалисты не наблюдают, — передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, близкий к городской системе здравоохранения.

При этом есть сопутствующие аспекты, которые мешают быстрому выздоровлению.

— Сейчас ситуацию осложняют два фактора. Во-первых, ранее уже говорилось, что Алиса Бруновна — курильщица с многолетним стажем. Это, конечно, не могло не сказаться на ее легких и общем состоянии организма. Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения — например, стала легче отходить мокрота. Во-вторых, актрисе не хватает массы тела, чтобы бороться с болезнью. Сейчас врачи пытаются решить эту проблему, — пишет КП.

Кстати, дочь и внучка актрисы, которые тоже перед Новым годом попали в больницу с коронавирусом, уже выписаны.

По инф. rosbalt.ru

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