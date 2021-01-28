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За курение вейпов и электронных сигарет теперь будут штрафовать
По инф. Парламентской газеты   
28 Января 2021 г.
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Полиция получила право штрафовать граждан, которые в общественных местах и на детских площадках дымят электронными сигаретами, вейпами или кальянами. Такие нормы закона, усиливающие меры борьбы с курением, вступают в силу 28 января.

Употребление любой продукции, содержащей никотин, в общественных местах обойдётся гражданам в 500-1000 рублей штрафа. Если же нарушение состоится на детской площадке, то штраф составит 2-3 тысячи рублей.

Кальяны отныне можно курить только в специально отведённых местах — там же, где сейчас дозволено курить обычные сигареты. Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу запрет на подачу кальянов в местах общественного питания.

Также с 28 января правила торговли сигаретами распространятся на всю продукцию, содержащую никотин. Например, жидкости для вейпов и кальянный табак следует выкладывать в закрытых витринах, открываемых по просьбе покупателя. В розничной продаже больше не должно быть жидкостей для электронных устройств, в растворе которых концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Кроме того, с этого момента запрещена реклама вейпов и электронных сигарет.

Государство получило право увеличивать акцизы на никотиносодержащую продукцию в целях снижения спроса на неё. Ради этой же задачи государство теперь будет устанавливать минимальную розничную цену такой продукции. Напомним, с 1 января 2021 года уже действуют поправки в Налоговый кодекс, ускорившие подорожание табачной продукции: акцизы поднялись на 15 процентов выше, чем планировалось изначально.

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По инф. Парламентской газеты

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