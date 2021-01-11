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Сигареты решили усовершенствовать: чтобы затухали сами!

По инф. Российской газеты   
11 Января 2021 г.
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МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими.

В России появятся новые требования к сигаретам

Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас идет проработка стандарта, который предусматривает вставку в сигаретную бумагу специального кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к гашению сигареты. «Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — цитирует эксперта ТАСС.

  • Еникеев отметил, что такая практика широко распространена в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило.Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. А между тем, основной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты, отметил эксперт.

В минувшем году Госдума приняла закон о приравнивании электронных сигарет и кальянов к табачным изделиям. В частности, введен запрет на их использование в общественных местах. Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию — электронные сигареты, вейпы, никпэки, снюс и насвай.

Кстати, недавно ученые рассказали о вреде курения после еды. Табачный дым попадает на слизистые желудочно-кишечного тракта, раздражая их и увеличивая риск возникновения проблем в здоровье. Одна сигарета, выкуренная после еды, приравнивается к десяти сигаретам, выкуренным за один раз!

Сколько раз непотушенные сигареты становились причинами пожаров - и не перечесть! Ведь человек порой просто засыпает с сигаретой во рту, а когда просыпается, все уже горит синим пламенем, и хорошо, если человека успевают спасти. Поэтому инициатива очень актуальная. Будем надеяться, что она будет воплощена в жизнь как можно скорее!

А вот что еще советуем почитать тем, кто любит посмолить:

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