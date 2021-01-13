|
Яна Рудковская пообещала «бомбу» в уголовном деле, связанном с её старшим сыном
|По инф. argumenti.ru
|13 Января 2021 г.
|
Продюсер Яна Рудковская, супруга бывшего фигуриста Евгения Плющенко, прокомментировала ход дела, которое касается публикаций в СМИ о психической болезни ее восьмилетнего сына Александра.
Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Рудковская добилась возбуждения уголовного дела.
- Я всё довожу до конца. Уголовное дело не закрыто. Пока не даю никаких комментариев, этого нельзя делать. Однако потом будет большая бомба, - пообещала продюсер.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •