Яна Рудковская пообещала «бомбу» в уголовном деле, связанном с её старшим сыном

Политика – сфера, насыщенная событиями. Сейчас, например, многим любопытно и тревожно: что же нас ожидает в обозримом будущем. Часто поднимаемые темы – транзит власти, столкновение в связи с этим интересов элит, всевозможные фигуры, которые попытаются громко заявить о себе на политической арене и возможно в дальнейшем претендовать на ключевые позиции в государстве и т.д. Ходят политически слухи, эксперты дают разноплановые оценки. И разобраться, конечно, сложно. Специально для любителей таких кроссвордов, мы подобрали несколько версий текущих событий из издания «Собеседник». Важно предупредить: ко всем высказанным предположениям экспертов надо относиться критически - к какому бы политическому лагерю вы лично не примыкали бы (а среди читателей МГ - люди совершенно разных взглядов, мы знаем!)