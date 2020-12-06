Сын Рудковской и Плющенко «сильно пострадал» от клеветы в СМИ

Гном Гномыч, семилетний сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, очень сильно переживал после того, как прочел статью в СМИ о том, что у него синдром Аспергера. Об этом сообщила адвокат Рудковской Анна Бутырина.

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По ее словам, Сашу Плющенко «дразнили сверстники и в школе, и на тренировках». «Конечно, это отразилось на ребенке», — рассказала адвокат.

Представитель Рудковской заверила, что выводы экспертов, выявившие сильнейшие психологические переживания, могут повлиять на уголовное дело по факту клеветы на ребенка.

Также адвокат Рудковской уточнила, что синдром Аспергера у Гном Гномыча не нашли: он «абсолютно правильно выполнял задания по предъявленной ему в устной форме инструкции, что подтверждает сохранность оперативной памяти».

По инф. rosbalt.ru

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