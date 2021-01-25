Яна Рудковская отправила сына на психиатрическую экспертизу

Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, что в прошлом году в СМИ и соцсетях муссировалась информация о том, что у сына Яны Рудковской и фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тяжелое заболевание.

– Весь мир понимает, что это бред, но мы пойдём на экспертизу, чтобы все было в рамках закона. И чтобы никто потом не смог сказать или что-то там подумать, что Саша Плющенко не здоров, – подчеркнула Рудковская.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...