Яна Рудковская отправила сына на психиатрическую экспертизу

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
– Весь мир понимает, что это бред, но мы пойдём на экспертизу, чтобы все было в рамках закона. И чтобы никто потом не смог сказать или что-то там подумать, что Саша Плющенко не здоров, – подчеркнула Рудковская.
Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
54-летняя женщина, которую походя ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов в полной экипировке и дубинкой в руках, находится в больнице в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в Петербурге 23 января, на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Оппозиционер Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО, которое появилось на его странице в Instagram. В нем он «на всякий случай» предупредил, что не планирует «вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены».
Целых три года Вячеслав Невинный провёл рядом с любимой Ниной Гуляевой, которая даже не знала о его чувствах! Их отношения начались с неожиданного признания, которое заставило актрису задуматься о своей жизни и возможном счастье.
Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
В прошлом году на Кубани специалисты зафиксировали гибель 398 черноморских дельфинов. Об этом сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Отметим, что сходная ситуация наблюдается и в Крыму - там за минувший год также погибли больше 600 этих морских млекопитающих.
Уже прошло девять дней, как не стало легендарного Бориса Грачевского, но многие до сих пор не могут поверить в случившееся. В связи с этим, к родственникам и друзьям создателя «Ералаша» журналисты стали проявлять повышенный интерес.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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