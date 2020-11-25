Полиция возбудила уголовное дело из-за оскорблений сына Плющенко и Рудковской

Уголовное дело возбуждено по фактам публикации недостоверной информации, порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию Саши Плющенко — сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Об этом сообщала в Инстаграме мать ребенка Яна Рудковская.

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— С удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району Москвы. Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует, — отметила Рудковская.

Напомним, ранее в интернете появилась недостоверная информация, что Гном Гномыч (домашнее прозвище Александра Плющенко) якобы страдает синдромом Аспергера.

Как отметил юрист Александр Добровинский, следователям предстоит выяснить авторов лживой публикации.

Кроме того, звездное семейство со своими адвокатами намерено добиваться принятия закона, который бы запрещал СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без ведома и согласия их родителей, а также закон, по которому ответственность несли бы не только средства массовой информации, опубликовавшие недостоверные сведения, но и те, кто их перепечатал.

По инф. rosbalt.ru

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