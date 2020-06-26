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Якутского шамана Габышева признали политзаключенным
По инф. rosbalt.ru   
26 Июня 2020 г.
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Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана Александра Габышева политзаключенным по международному руководству определению этого понятия.

В «Мемориале» признали якутского шамана Габышева политзаключенным

Как сообщает «Дождь», в сообщении центра указано, что шамана лишили свободы «исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии».

Правозащитники призвали освободить Габышева и реабилитировать с возмещением вреда.

Напомним, что в мае сотрудники силовых структур штурмом взяли дом шамана, его отправили в психдиспансер. Медкомиссия признала шамана опасным для себя и окружающих, а учреждение подало иск о принудительной госпитализации, который рассмотрят 2 июля.

9 июня шамана задержали и поместили в обсерватор Ростокина.

Напомним, что Александр Габышев стал известен после того, как начал пеший поход в Москву с целью «изгнания Владимира Путина».

А вот что мы рассказывали о шамане Саше в последнее время:

По инф. rosbalt.ru

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