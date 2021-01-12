Якуты остались без заботливой женщины-мэра

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Глава Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку из-за состояния здоровья, сообщила она на своей странице в Instagram. Авксентьева отметила, что семья сильно обеспокоена ее здоровьем.
«Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — написала она.
Чиновница отметила, что никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Это ей позволяло свободнее принимать сложные решения.
На новых выборах она попросила поддержать первого замглавы Якутска Евгения Григорьева. Авксентьева уточнила, что за два с половиной года, пока она находилась у власти, развитие города «встало на рельсы». Она поблагодарила горожан за доверие и поддержку. По ее словам, удалось доказать, что настоящие хозяева города — жители.
«На доверенном посту я трудилась честно. Ни я, ни мои родные не получали землю, квартиры, другие "блага", у нас нет бизнеса. Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряется столетиями», — добавила бывшая мэр.
Глава Якутии Айсен Николаев принял заявление об отставке и поддержал кандидатуру Григорьева. Он пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления.
Григорьев написал на странице в Instagram, что уверен в команде — вице-мэрах, руководителях подразделений администрации. Он заявил, что к 100-летию Сахи [республика образована в апреле 1922 года — прим. ред.] нужно преобразить центр города и привести в порядок окраины.
«Будем работать без выходных и праздников, 24/7, дело того стоит», — добавил чиновник.
Сардана Авксентьева возглавляла Якутск с 17 сентября 2018 года. С 1993 по 1996 годы она работала в администрации Якутска на должности специалиста отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта. Затем перешла на работу республиканское министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта. В 1998-2000 годы возглавляла отдел организационной и кадровой работы в Национальной вещательной компании «Саха».
С 2000 года Авксентьева была помощником депутата Госдумы РФ Виталия Басыгысова. С 2004 по 2007 год занимала пост заместителя гендиректора компании «Туймаада Даймонд». В 2007-2012 годах работала замглавы городского округа Якутска. С 2012 года руководила производственно-коммерческим комплексом «Аэроторгсервис» АО «Аэропорт Якутск».
В 2019 году об Авксентьевой написало британское издание The Economist. В статье The sudden popularity of a Russian mayor who lives modestly отметили нетипичный для России стиль руководства и скромность мэра Якутска.
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