Я не я, и тельняшка не моя: представитель Киркорова «объяснилась» за скандальный видеоролик

Певец Филипп Киркоров в юмористическом ролике о десантниках играл роль по сценарию, который писал не сам. Об этом заявила представитель артиста Екатерина Успенская.

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По её словам, «ролик изначально принадлежит программе «В маске шоу», и «все вопросы» по поводу содержания видео можно направить режиссеру программы и каналу «СТС», поскольку они готовили сценарий скетча.

Объясняться пришлось после того, как депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов посчитал, что певец оскорбил тельняшку и берет (являются главными символами десантника) в юмористической зарисовке, которую певец опубликовал на своей странице в Инстаграме. Шаманов потребовал от Киркорова извиниться, а ролик — удалить.

По инф. rosbalt.ru

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