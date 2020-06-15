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Я не я, и тельняшка не моя: представитель Киркорова «объяснилась» за скандальный видеоролик
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2020 г.
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Певец Филипп Киркоров в юмористическом ролике о десантниках играл роль по сценарию, который писал не сам. Об этом заявила представитель артиста Екатерина Успенская.

Я не я, и тельняшка не моя: представитель Киркорова «объяснилась» за скандальный видеоролик


По её словам, «ролик изначально принадлежит программе «В маске шоу», и «все вопросы» по поводу содержания видео можно направить режиссеру программы и каналу «СТС», поскольку они готовили сценарий скетча.

Объясняться пришлось после того, как депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов посчитал, что певец оскорбил тельняшку и берет (являются главными символами десантника) в юмористической зарисовке, которую певец опубликовал на своей странице в Инстаграме. Шаманов потребовал от Киркорова извиниться, а ролик — удалить.

По инф. rosbalt.ru

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