Взятки и ритуальщики: связь стара как как мир

В подмосковном Щелково замдиректора муниципальной ритуальной службы предстанет перед судом за ежемесячные взятки от предпринимателя.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

К настоящему моменту расследование его уголовного дела завершено. Замдиректора МКУ Щелково «Централизованная ритуальная служба» инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ.

Следователи выяснили, что чиновник ежемесячно получал от предпринимателя за общее покровительство при оказании ритуальных услуг взятки за каждое захоронение на территории Щелково. В СК РФ подсчитали, что общая сумма денег, полученных обвиняемым в качестве взяток, составила более 19 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

...Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

Polit.ru

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