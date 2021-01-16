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Все школьники выходят с 18 января учиться за партой

По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2021 г.
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По всей России — во всех регионах — с понедельника (18 января) возобновится очное обучение в школах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире «России 24». Он добавил, что на карантине останутся 10 школ в 7 субъектах.

«Дети, в школу собирайтесь»: с понедельника очное обучение вернется по всей России

По словам Кравцова, на формат школьного обучения сейчас влияет не только ковид, но и ряд других факторов, например, сильные морозы, установившиеся в ряде регионов. Кравцов также в очередной раз подчеркнул, что онлайн-технологии «никогда не заменят» традиционный формат, но будут его «развивать и дополнять».

Напомним, ранее Кравцов сообщил, что в этом учебном году не будет проводиться Единый госэкзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике. А в конце декабря стало известно, что досрочный ЕГЭ в 2021 году будет отменен. «Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — сообщало Минпросвещения. Для девятиклассников не будет досрочного ОГЭ (основной государственный экзамен), экзамены пройдут только по русскому языку и математике. При этом добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.

В ноябре Кравцов говорил, что в Министерстве просвещения не обсуждают отмену ЕГЭ в целом из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, массовых вспышек заболеваемости COVID-19 в российских школах нет, «ситуация контролируемая».

По инф. rosbalt.ru

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