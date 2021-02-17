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Всё обошлось: сын Михаила Боярского рассказал о его самочувствии
По инф. rosbalt.ru   
17 Февраля 2021 г.
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Сын Михаила Боярского рассказал, как чувствует себя отец, попавший накануне в больницу. По словам Сергея Боярского, экспресс-тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Всё обошлось: сын Михаила Боярского рассказал о его самочувствии


— Все в порядке, еще вчера все было хорошо. Сегодня должен быть дома. Это не COVID. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — отметил сын актера.

Напомним, 16 февраля Михаил Боярский почувствовал себя плохо. По информации СМИ, у актера была высокая температура и симптомы ОРВИ. Известно, что за десять дней до госпитализации Боярский привился от коронавируса.

По инф. rosbalt.ru

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